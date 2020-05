Miran hacia el futuro: Montevideo City Torque presentó un proyecto innovador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Montevideo City Torque sigue dando pasos agigantados en el desarrollo de su proyecto en Uruguay y al cambio de nombre e insignia y a la presentación de su propia Fundación para darle su aporte a la sociedad, este jueves hizo un nuevo lanzamiento.

Se trata de la Montevideo City Football Academy, un ambicioso proyecto que se construirá en la Ciudad de la Costa a partir de junio y que según contó Javier Noblega, Director de Negocios de Montevideo City Torque, “estará pronto en el inicio del próximo año”.

Estas obran permitirán que el club tenga en un mismo lugar un complejo deportivo en el que convivirán a diario el primer equipo de fútbol, las categorías formativas, el proceso de captación, al área administrativa y los proyectos sociales de la Fundación City en la Comunidad.

La City Football Academy será el cuarto proyecto de infraestructura de este estilo del City Football Group en todo el mundo luego de ya tener su infraestructura en Manchester, Melbourne y Nueva York.

Pero en el plano local se trata de una idea innovadora y sin precedentes que tendrá en un solo lugar al plantel de Primera División, las seis categorías formativas y las oficinas administrativas, todo en un complejo que tendrá 90.000 metros cuadrados y que estará ubicado en Ciudad de la Costa, a cinco minutos del Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Cinco canchas de fútbol, una de ellas de césped sintético certificado por FIFA, un edificio polivalente con vestuarios, gimnasio, centro médico, comedor y oficinas serán algunas de las áreas que serán construidas a partir del mes de junio en las obras que se extenderán hasta fin de año ya que según expresaron los representantes del club en la videoconferencia, el objetivo es cortar la cinta a principios de 2021.

En la video conferencia que se llevó a cabo este jueves estuvieron como oradores Javier Noblega, Director de Negocios, Ferran Soriano, CEO del City Football Group, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el economista Ignacio Alonso, el Ministro de Turismo Germán Cardoso, el Director de la Secretaría Nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, y el Presidente de la República, el Dr. Luis Lacalle Pou.

Noblega destacó el significado de la construcción de la Montevideo City Football Academy porque “significa un paso muy grande para el crecimiento del club y además es un signo bien visible del compromiso del City Football Group con el club y con nuestra ciudad porque se trata de la creación de un hogar único en el que van a convivir todos los planteles de fútbol y el área administrativa, algo que nos permitirá mejorar el funcionamiento en el día a día, teniendo un gran impacto en el desarrollo de la institución y en la comunidad.

“A pesar del momento de incertidumbre mundial que vivimos nos enorgullece reafirmar nuestra inversión y compromiso a largo plazo con Uruguay a través de la construcción de este proyecto que se suma a los que ya tenemos en Manchester, Melbourne y Nueva York”, dijo Ferran Soriano, quien agregó que “el fútbol es un buen lugar para invertir, lo ven como entretenimiento, pasión y deporte. También como un negocio, pero parte fundamental del tejido social de pueblos, ciudades y naciones, y esto es fácil de entender en países futboleros como Uruguay pero más difícil para otros, por eso nuestro desafío está en seguir explorando este terreno en un país como Uruguay que con 3 millones y medio de habitantes tiene una historia muy rica en el fútbol y es una constante fábrica de talentos”.

Según contó Soriano, el gran objetivo es “traer nuestra metodología de entrenamientos y experiencia para desarrollar en el club de fútbol y sus jugadores para jugar y desplegar el fútbol bonito que muestra el Manchester City, ese que levanta pasiones e interés, pero también queremos desarrollar jugadores y no hay lugar en el mundo con más talento que en Uruguay y queremos que esa sea una posibilidad para que los chicos crezcan y podamos darle nuestra tecnología y métodos, y también oportunidades para que crezcan en su país o también en otros países donde está instalado el City Football Group”.

En medio de la videoconferencia también hubo participación de los actores reales que tienen los integrantes del Grupo City en todo el mundo: los futbolistas. En ese sentido, Álvaro Brum, capitán de Montevideo City Torque, destacó la importancia del proyecto, mientras que Cristhian Stuani, uruguayo que milita en Girona, institución que pertenece al City Group, resaltó la importancia de que exista un club con infraestructura para el desarrollo de los talentos que siempre surgen en el fútbol uruguayo.

Para Ignacio Alonso, presidente de la AUF, esta inversión del City Football Grupo "es una gran alegría para el fútbol uruguayo porque demuestra que somos un polo de atracción para este tipo de proyectos y por supuesto que contarán con todo nuestro apoyo".

"La llegada del Grupo City al Uruguay se ha constituido en la noticia más importante en tiempos modernos para nuestro fútbol porque se trata del grupo más importante del mundo y que eligió este país para poder desarrollar una de sus instituciones. Eso no es casualidad porque vio campo fértil para poder trabajar, hay institucionalidad y un sistema seguro que le permitirá llevar a cabo sus acciones para seguir demostrando el desarrollo del club, sus jugadores y por supuesto la infraestructura para fomentar la formación de futbolistas", agregó Alonso.

A nivel gubernamental, el ministro de Turismo, Germán Cardoso, y el Director de la Secretaría Nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, destacaron y agradecieron la inversión que el Grupo City está llevando a cabo en el Uruguay ya que significa otra vidriera más en cuanto a la captación de inversiones internacionales y sobre todo, al desarrollo deportivo.

En esa línea, Ferran Soriano destacó otro aspecto de Uruguay: “Hemos encontrado en este país desde que llegamos que es el país del fútbol: no hay otro país con 3 millones y medio de habitantes que gane dos Mundiales y además, en América Latina es muy fácil, seguro y serio invertir aquí. Nosotros buscamos seguridad jurídica, política y estabilidad social que atraiga a nuestros inversores y Uruguay es un excelente país por su muy buen entorno económico, jurídico, político y social”.

Por último, Luis Lacalle Pou también agradeció la inversión del City Football Group en el Uruguay y remarcó que “con este proyecto se juntan la formación, el deporte y la pasión. De pasión sabemos y mucho los uruguayos pero a veces se forma una dicotomía entre la formación y el deporte ya que no se trata de patear bien una pelota, que sean rápidos y que corran, sino que se trata de que también tengan una formación humana que los va a sostener en el deporte pero también en la vida que es lo más importante”.

“Es bueno escuchar que van a estar todas las categorías juntas y ahí hay posibilidades de formar ejemplos y hacer un poco más de sacrificio en un lugar en el que no sabemos si todos van a llegar a ser jugadores profesionales, pero sí que van a tener un proceso de formación que les dejará algo para la vida. Y por eso me quedo con lo que dijo Stuani y también lo que apuntó Soriano, y yo les digo que si uno quiere venir a hacer plata en poco tiempo, Uruguay no es el mejor lugar, pero si uno quiere venir a sembrar y ser un agente de inversión a largo plazo, no me cabe la menor duda de que es el mejor país porque venimos de un Gobierno de diferentes ideas a las nuestras, hubo un cambio de mando republicano y en total democracia, y las condiciones jurídicas, políticas, económicas y sociales siguen estando presentes”, remarcó el presidente de la República.

La intervención de Lacalle Pou se cerró con una broma hacia los directivos del Montevideo City Torque: “Si precisan o andan buscando un puntero izquierdo con llegada al área y gol, estoy a las órdenes”.