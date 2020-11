Mirá cómo es la nueva Ciudad Deportiva de Los Céspedes de Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde ayer, Los Céspedes pasó a llamarse “Ciudad Deportiva Los Céspedes” con la inauguración del gimnasio con un estilo que no tiene nada que envidiarle a ningún otro en Latinoamérica, teniendo en cuenta las dimensiones, la estructura y lo moderno.

Dentro de la “Misión Walter Ferreira” así se cumplió con la primera fase, que seguirá con la construcción de una sanidad y con vestuarios nuevos. Todo esto se suma a las ocho canchas que tiene Los Céspedes, en un estado espectacular, donde entrenan todos los planteles de Nacional, incluyendo el femenino y a los de formativas.

El nuevo gimnasio de Nacional es amplio; tiene 550 metros cuadrados edificados. FOTO: Francisco Flores.

El evento que se desarrolló ayer en Los Céspedes contó con autoridades nacionales y departamentales, como la presencia de la intendenta electa de Montevideo Carolina Cosse y el Secretario Nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, además de la directiva tricolor en pleno.

“Tanto hablamos que no llegamos los equipos uruguayos a competencias internacionales, tanto hablamos de que hay equipos en otros países que trabajan de una manera distinta, tanto decimos que no hay plata, que las cosas no se pueden hacer, y hoy nos reunimos aquí para decir que las cosas sí se pueden hacer en Uruguay, que se pueden hacer en el Club Nacional de Football, porque hay gente talentosa, hay gente que colabora, hay gente que dona su tiempo y su dinero para hacer este club cada vez más grande”, dijo con orgullo el presidente José Decurnex.

Capitanes. De juveniles y femenino estuvieron presentes en Los Céspedes.

“No existe el no se puede. Y no debe existir en ninguna de las instancias de Nacional, porque con el sí se puede estamos trabajando en el Parque Central, volviendo a entregar palcos que hasta hace tres o cuatro años no existía mucha chance de hacerlo. Porque con el sí se puede estamos transformando la sede en un Club Social”, añadió.

José Decurnex: "Hoy nos reunimos aquí para decir que las cosas sí se pueden hacer en Uruguay, que se pueden hacer en el Club Nacional de Football, porque hay gente talentosa, gente que colabora, que dona su tiempo y su dinero para hacer este club cada vez más grande". pic.twitter.com/V5Vu8nebyy — Juan Pablo Romero (@jpromeroh) November 6, 2020

Francisco Maronna es el presidente de la Comisión de Los Céspedes y desde hace muchos años viene trabajando por mejorar las instalaciones.

Francisco Maronna, presidente de la Comisión de Los Céspedes. FOTO: Francisco Flores.

“Nosotros venimos creciendo desde hace mucho tiempo, los Céspedes está cambiando; veníamos cambiando de una forma horizontal, que es a nivel de canchas, ahora empezamos a inaugurar lo que es en vertical, en altura, por eso nos estamos levantando, Nacional se está levantando. La importancia y el impacto que tiene es muy grande, tan grande que esto está hecho con tanta profesionalidad que les puedo decir que están en presencia de un gimnasio que está entre los diez mejores de Sudamérica a nivel de alta competencia”, contó el popular “Paco”.

Un lugar que pocas veces se ve en Los Céspedes. A la derecha la concentración de los futbolistas, a continuación la sanidad, vestuarios actuales y de frente el nuevo gimnasio y la piscina. pic.twitter.com/e9Trbc8Rsf — Juan Pablo Romero (@jpromeroh) November 6, 2020

En el gimnasio hay dos tipos de pisos, importados de Estados Unidos y de alta tecnología. La maquinaria es de última generación, con una área de recuperación y otra funcional. “Los cristales brindan un panorama y una conexión con la cancha uno; hay una parte térmica y otra acústica. Se me nota el orgullo porque no es simplemente un gimnasio más”, agregó Maronna sobre la construcción que requirió una inversión de 650.000 dólares.