Mirá el mensaje que Pogba escribió poco después del despido de Mourinho

De manera inmediata Paul Pogba, que venía teniendo una relación muy tensa con José Mourinho, reaccionó en las redes sociales con un mensaje que a los pocos minutos borró.

La estrella del Manchester United colgó en Twitter y en Instagram una foto suya en la que deja traslucir una sonrisa cómplice, justo después de conocerse la decisión, y con la leyenda "¡Subtitula esto!".

La imagen, naturalmente que permite realizar muchas lecturas, porque incluso puede ser parte de la nueva campaña promocional que protagoniza y que lleva el lema 'Here to create' (mira mi creatividad), pero es imposible no vincularlo al cese de Mourinho, especialmente porque luego fue borrado.