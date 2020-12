Mirá el golazo con sabor a revancha de Damián Suárez para Getafe

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Iban siete minutos apenas del partido cuando Damián Suárez recibió la pelota afuera del área, se sacó a un rival de encima y sacudió la derecha para ejecutar un remate potente y cruzado que infló la red luego de traspasar la línea de gol por el ángulo superior derecho del arquero rival.

El último ensayo terminó a puro remate y con un golazo de Damián Suárez By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN El último ensayo celeste terminó a puro remate y con un golazo de Damián Suárez

Golazo del Zorro, que fue protagonista casi exclusivo del resultado, porque lo que comenzó con su gran obra, siguió con un penal cometido y convertido por Iago Aspas para el empate 1-1 entre Getafe y Celta de Vigo.

"La sensación es agridulce, estamos haciendo un buen trabajo, venimos de ganar y de hacer buen trabajo. Hoy era importante ganar en nuestra casa, que nos estaba costando. Me voy triste por hacer ese penal y nos vamos con un punto", declaró el uruguayo luego del partido.

"No suelo marcar goles. Hoy por suerte se me pudo dar, era importante para mí y se lo dediqué a mi padre que no está pasando un buen momento", contó.

"Ellos venían de una buena dinámica, tienen excelentes jugadores, hicimos nuestro trabajo y después cometí ese error que no puedo cometer. Ahora a descansar y disfrutar de la familia", sentenció.