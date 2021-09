Diez minutos para ganar el partido, ¿Messi o Cristiano? El debate viral entre dos históricos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Atrás quedaron los cruces en la cancha entre Gary Neville y Jamie Carragher en los derbis del Noroeste de Inglaterra entre Manchester United y Liverpool. Hoy ambos son muy buenos amigos y panelistas del programa de Sky Sports "Monday Night Football" y ya no hay discusiones en el campo de juego pero si muy buenos debates en el estudio entre los dos.

En la última noche de fútbol de lunes, Neville llevó al programa una charla que tuvo con su chofer, dio su opinión al respecto pero Carragher no estuvo de acuerdo.

“Siempre esquivo la discusión de Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo, tiene un poco de fantasía, porque creo que ambos deben celebrarse, pero mi chofer me preguntó: si fueras entrenador, que no lo seré, y pudieras elegir a cualquier jugador de la historia en su pico más alto para que te gane un partido viniendo desde el banco con solo 10 minutos por jugarse y un solo cambio, ¿quién sería? Absolutamente sería Cristiano Ronaldo. Creo que es el mejor jugador de fútbol que jamás haya existido”, dijo enfático Neville.

Enseguida el excompañero de CR7 en el United se justificó argumentando que el portugués es capaz de convertir un gol de cualquiera manera. “Miré sus estadísticas de goles y pensé que puede anotar con su pierna izquierda, su pierna mala, con la derecha, desde distancia, el mejor cazador del fútbol mundial, penales y si se mete en el área y tiras un centro, también anota de cabeza", completó.

"Ronaldo no es el mejor jugador de todos los tiempos, es Messi", dijo muy calmado Carragher pero dejando en claro que no coincidía con su compañero. "Cristiano hace cosas que otros jugadores pueden hacer, Messi hace cosas que nunca antes habíamos visto", agregó el exLiverpool.

“Estás hablando de los diferentes tipos de goles, y eso no importa, no importa cómo entra la pelota en el arco. No importa si fue con la cabeza o con el pie, no importa. Messi tiene un mejor récord goleador que Ronaldo y también es un playmaker (creador de juego). Messi puede dirigir un partido. Ronaldo no puede hacer eso. Y no es una crítica", aclaró Carragher en un debate que disparó las opiniones de los fanáticos en las redes sociales.