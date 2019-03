Minutos en la China Cup: menos los goleros, jugaron todos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Finalizada la China Cup y con el título bajo el brazo, es hora de repasar los minutos que tuvieron los celestes. Al ser los últimos partidos previo a la Copa América, era un momento ideal para probar jugadores y así lo hizo Óscar Washington Tabárez: menos los goleros, todos los futbolistas jugaron.

Los únicos jugadores que disputaron los 180 minutos fueron Fernando Muslera y José María Giménez. Luego, los siguen Martín Cáceres y Nicolás Lodeiro, que disputaron 151 minutos cada uno.



Las ausencias de Luis Suárez y Edinson Cavani fueron aprovechadas por Cristhian Stuani, que no solo cumplió con tres goles en el torneo, sino que logró disputar 143 minutos.



Tras el delantero aparece Nahitan Nández, que fue titular en los dos encuentros y completó 137 minutos. Detrás del mediocampista de Boca están Gastón Pereiro y Matías Vecino, que llegaron a 135 minutos.



El capitán Diego Godín fue sustituido tempranamente en los dos partidos, por lo que terminó completando 133 minutos de juego. La lista de los futbolistas que superaron los 100 minutos en la China Cup la completa el debutante Giovanni González, que hizo 119.



Luego de los 10 futbolistas que llegaron a más de 100 minutos en esta gira, aparece Federico Valverde, que no jugó ante Uzbekistán pero disputó los 90 minutos de la final ante Tailandia.



Tras el jugador del Real Madrid aparece Rodrigo Bentancur, que disputó 70 minutos en el primer partido y no jugó en el segundo.



Lucas Torreira jugó ambos encuentros pero siempre saliendo desde el banco de suplentes, llegando a 65 minutos de juego. Detrás del mediocampista del Arsenal está Diego Laxalt, que tuvo 61 minutos ante Uzbekistán.



Marcelo Saracchi completó 58 minutos saliendo siempre desde el banco de suplentes, 13 más que Giorgian De Arrascaeta, que jugó los 45 minutos del segundo tiempo ante Tailandia.



Tras el jugador del Flamengo está Jonathan Rodríguez, que hizo 43 minutos en los dos partidos, los que también disputó Maxi Gómez pero en menor cantidad, llegando a 37.



Cierran la lista de los futbolistas con minutos Sebastián Coates, con 27 ante Uzbekistán, y Mathías Suárez, con 20 ante Tailandia.



Los arqueros Martín Campaña y Martín Silva no tuvieron minutos.