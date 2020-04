Ministro de Deportes no quiere que vuelva el fútbol en Italia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, se muestra favorable a dar por terminada la Serie A al analizar los estragos que está causando el coronavirus en Italia. “Lo más fácil sería acabar con eso ya”, admitió queriendo insistir en que no está nada claro que el Calcio se pueda reanudar.

Desde que se parara el pasado 9 de marzo la Serie A, no ha habido fútbol pese a las presiones de muchos. “Las encuestas de opinión quisieran que el fútbol se detuviera aquí. No soy una persona que se vea influenciada por las encuestas de opinión. No decido en la línea del sentimiento generalizado. Para mi sería mucho más fácil terminar la temporada inmediatamente y seguro que la comunidad científica estaría de acuerdo”, opinó en su cuenta de facebook.

“La vuelta al fútbol es importante para nuestro país, pero solo lo podemos hacer con total seguridad. ¿Recuerdan cuando la Serie A decidió seguir? ¿Cuántos equipos acabaron en cuarentena? Estamos a fines de abril y no podemos saber con certeza cómo evolucionará el virus y tampoco cómo se gestionarán las reglas, por lo tanto, no podemos saber si se reanudará la temporada”, esgrimió el ministro italiano.

El inconveniente es que, además, decidir y gestionar los protocolos “tiene costos muy altos, ¿cómo lo encontrará la Serie B?”, se preguntó Spadafora. También dejó claro que “las afirmaciones de un complot contra la Serie A son ridículas. Hemos estado trabajando para reanudar los entrenamientos a partir del 18 de mayo, pero eso no significa que las ligas vayan a comenzar nuevamente‘’.