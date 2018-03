Mina llegó hace dos meses y ya podría irse de Barcelona

Yerry Mina arribó a Barcelona en enero de 2018 a cambio de 11 millones desde Palmeiras. Lo cierto es que el defensa llegó como una promesa pero como era de esperarse no ha tenido muchos minutos para destacarse en el once de Ernesto Valverde.



Hasta el momento. Mina disputó 90 minutos por La Liga ante Getafe, 90 ante Espanyol por la Supercopa de Catalunya y 7 en el duelo ante Valencia por Copa del Rey, demostrando que sus chances de jugar fueron pocas.



Este hecho es el que puede hacer que sea el jugador apuntado para dejar Barcelona, al menos como cedido o incluso hasta como traspaso, a mitad de año. El conjunto culé ya tiene asegurada la llegada de Arthur desde Gremio a cambio de 30 millones pero no tiene confirmado el momento para arribar.



En caso de que lo haga en junio, Mina deberá buscar otro equipo ya que Barcelona tendría ocupadas todas las plazas de extranjeros, mientras que si Arthur se convierte en jugador culé en enero de 2019 seguramente podrán convivir todos ya que para esa altura Philippe Coutinho tendría el pasaporte portugués que está tramitando ya que su esposa es de dicho país.



Mina, que disputará la Copa del Mundo con Colombia, tendrá que estar atento ya que su estadía en Barcelona dependerá de la decisión que tome el club con Arthur y de lo que demore el pasaporte de Coutinho. Atado a estas cuestiones, el zaguero colombiano tiene un pie adentro y otro afuera del elenco catalán.