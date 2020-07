"Milito" Silva cuenta la intimidad del "gran hermano" que vive la vuelta de la MLS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marcelo “Milito” Silva tiene algunos problemas con el inglés, pero eso no le impide ser uno de los referentes del Real Salt Lake, el equipo de la ciudad de Utah que participa de la liga de fútbol más importante de Estados Unidos: la MLS.

Precisamente esta liga atraviesa un momento de atracción debido a que en esta jornada volverá a la actividad con un certamen especial pero que llama más la atención por lo que debieron hacer cada uno de los 25 planteles, ahora 25, para la participación en el mismo.

“Hace dos días que llegamos”, comenta Silva haciendo referencia al “Complejo ESPN Wide World of Sports”, ubicado en Disney y que cuenta con todos los planteles del certamen estadounidense.

Ventaja. Como Utah no fue de las ciudades más golpeadas por el Covid, los trabajos pudieron comenzar antes. Foto: @realsaltlake.

“Había algunos equipos que llegaron antes y otros que todavía no lo hicieron. A nosotros nos habían hecho un test antes de salir para acá y cuando llegamos nos hicieron otro más y de ahí a una especie de cuarentena en las habitaciones que son individuales”, agrega el zaguero.

“Era todo muy extraño porque no podíamos tener contacto con nadie. Nos dejaban la comida en la puerta y lo mismo con el desayuno al otro día. Fue así hasta que tuvimos los resultados de los tests y por suerte en nuestro plantel dieron todos negativos”, comentó Silva.

Distinto es lo que pasó con el Dallas FC que debido a sus 10 casos de positivos de COVID-19 en el plantel, tuvo que abandonar el certamen y fue el motivo por el que ahora el torneo tiene la presencia de un equipo menos.

Destacado. Los campos de juego en los que entrenan actualmente los equipos de la MLS están muy bien considerados por el buen estado del césped.

lujo Un hotel que se acerca a las 1300 habitaciones

Para recibir tanto público, es obvio que los hoteles del complejo tienen que ser grandes y “Milito” da fe de eso: “El hotel tiene más de 1000 habitaciones, cerca de 1300. Te dan un piso para cada equipo donde estamos los futbolistas, cuerpo técnico, kinesiólogo y demás. A nosotros nos tocó en el piso 7”.

Justo en la pasada jornada, Silva y sus compañeros pasaron por un nuevo test, pero lo que más disfruta el zaguero es la vuelta de los entrenamientos. “Hay un complejo enorme, al punto que vamos todos los equipos prácticamente a la misma hora y hay canchas para todos. Las canchas por suerte son todas de césped natural y están perfectas y para eso el clima ayuda porque acá en Orlando hace un calor terrible, aunque no sé después de una semana o semana y media utilizando la misma cancha, pero creo que las van a cuidar bien”, sentencia el nacido en Danubio.

En lo que había sido el inicio de la temporada 2020 de la MLS, “Milito” había disputado los dos encuentros de su equipo. Foto: @realsaltlake.

Pero las curiosidades no terminan allí ya que Silva explica que el complejo es muy grande y cuenta con canchas de golf, mesas de pool y varias de ping-pong, aunque el momento que se atraviesa hace que no sean muy utilizadas ya que “volvés de entrenar, comés y a la habitación”.

Otro de los torneos que se va a disputar en el ESPN Wide World of Sports es la NBA por lo que los planteles de la liga más importante de básquetbol a nivel mundial, también van a estar ahí, aunque Silva contó que por ahora no vio a nadie. Esto se puede deber a que recién ayer estaban arribando los Orlando Magic siendo el primer equipo en hacerlo, aunque en las próximas horas se sumarían otros.

¿y el mate? Debió pedirle ayuda a "Nico" Lodeiro

“Milito” vivió una situación un tanto particular al segundo día de llegar al complejo ya que encerrado en la habitación se dio cuenta que no tenía forma de calentar el agua, entonces recurrió a un compatriota.

“Justo cuando llegué vi al ‘Nico’ (Lodeiro) y enseguida me puse en contacto con él para saber cómo hacía para tener agua caliente y me dijo que él usaba una caldera eléctrica”, contó Silva entre risas y agregó: “Bueno, a mí me tocó mandar a comprarla porque no tenía y así poder tomar mate”.

Clave. Desde que llegó al equipo estadounidense en 2017, Marcelo Silva disputó 53 partidos por todas las competencias.

celestes Enfrentará a tres uruguayos

El zaguero tendrá la posibilidad de enfrentarse a tres uruguayos -al menos en la fase de grupos- de la competencia ya que el Real Salt Lake chocará con el Colorado Rapids de Nicolás Mezquida y el Minnesota United de José Aja y Thomás Chacón aunque confesó: “No los vi o al menos no me di cuenta porque andamos todos con tapaboca y a veces ni nos reconocemos”.

Para Real Salt Lake, la competencia oficial comenzará el próximo 12 de julio enfrentando a Colorado Rapids en un Grupo D donde, además de los dos equipos antes mencionados, también está el Sporting Kansas City.

“Milito” se prepara para un nuevo desafío en un contexto particular, pero con el objetivo de siempre: pelear por el título de campeón.

uruguayos 12 jugadores y un entrenador en la MLS “Cuando uno la rompía en Uruguay se iba para algún equipo de Europa, pero acá el mercado se está abriendo, los jugadores que han traído lo están haciendo muy bien y eso está bueno porque le abre las puertas a otros uruguayos que tengan la posibilidad de venir para acá”, expresó Marcelo Silva y no le falta razón ya que muchos de los celestes en la MLS son todavía muy jóvenes.



Los que participarán serán: Marcelo Silva (Real Salt Lake), Diego Rossi, Brian Rodríguez y Francisco Ginella (Los Ángeles), José Aja y Thomás Chacón (Minnesota United), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders), Nicolás Acevedo (New York City), Diego Fagúndez (New England Revolution), Mauricio Pereyra (Orlando City), Nicolás Mezquida (Colorado Rapids) y Manuel Castro (Atlanta United). Como entrenador lo hará Diego Alonso (Inter Miami).



estreno Esta noche se abre la liga

Desde las 21 (hora de Uruguay - ESPN), la MLS tendrá su vuelta a la actividad con el duelo entre Orlando City e Inter Miami en el contexto del torneo “MLS is back” que tendrá un formato distinto al habitual ya que tendrá una fase de grupos y luego 16 clasificados participarán de una eliminación directa en un torneo que finalizará el próximo 11 de agosto.

El sorteo de los grupos se hizo teniendo en cuenta las conferencias en las que participan habitualmente y derivó en que los equipos se dividieran en seis grupos.

Cuatro de ellos contarán con cuatro equipos menos el A que tendrá cinco y el B que tendrá tres por la ausencia del Dallas FC.

Mauricio Pereyra defendiendo los colores del Orlando City. Foto: @MLS.

El estreno de esta competencia contará con doble presencia uruguaya ya que de un lado estará el Orlando City que cuenta en sus filas con el volante Mauricio Pereyra, enfrentando al Inter Miami dirigido por el “Tornado” Diego Alonso.

Este encuentro abrirá la competencia y también será el único de esta jornada debido a a que el otro que se iba a disputar fue aplazado por un brote de COVID-19.

El Nashville, que debía enfrentar a Chicago Fire, presentó a cinco jugadores que dieron positivo y pese a que no abandonó el torneo no hará su estreno en esta jornada como se esperaba.