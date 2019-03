Más de mil millones que no sirvieron para alcanzar el objetivo final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dicen que el dinero no compra la felicidad... y la gloria tampoco. Si no que le pregunten al catarí Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint- Germain. Claro está que no todo el dinero sale de su bolsillo, sino que es el Qatar Investment Authority (QIA)-que terminó de adquirir el club francés en 2012- el que ha hecho la principal inversión que hoy supera los mil millones de euros.

Esa cuenta inicia en la temporada 2011/12 cuando con el 70% adquirido del club, el QIA hizo su primera gran inversión en un conjunto francés que en temporadas anteriores estuvo lejos de ser campeón e incluso en algunas peleó por la permanencia en la Ligue 1.

Con dinero, la dirigencia y los hinchas se entusiasmaron. Precisamente ese dinero fue el que le permitió al Paris Saint-Germain hacer compras que eran impensadas años atrás y que hoy lo tienen como uno de los equipos más ricos, pero también como que ha perdido más cantidad de dinero.

Pero todo ese dinero, las figuras y los flashes están lejos del verdadero objetivo que hoy en día tiene el conjunto francés: ganar la UEFA Champions League.

Si uno hace el balance de los últimos años, el conjunto parisino ganó cinco títulos de la Ligue 1, cuatro Copas de Francia, cinco Copas de la Liga de Francia y seis Supercopas de Francia. En total son 20 trofeos, que sí se valoran pero que ya quedaron chicos al lado de una Orejona que se le niega y que esta temporada se le escapó de forma increíble.

Manchester United dio el batacazo en Francia, ganó 3-1 y eliminó al equipo de Tuchel haciendo que por séptima ocasión no pueda alcanzar siquiera las semifinales de este certamen llegando hasta los cuartos de final como lo más lejos.

Más allá de esto, si uno analiza los números que manejó el PSG durante estas temporadas se encuentra con que la inversión alcanza los 1.149 millones de euros en compras, mientras que “solamente” vendió por 332 millones.

Esto demuestra una vez más que las arcas del conjunto parisino son grandes, pero también sufren esos gastos que hasta el momento no han dado los resultados esperados. Parte de esa intención de mejorar la caja del club, tras las exhorbitantes compras de Neymar y Kylian Mbappé, hace que PSG escuche ofertas por dos jugadores que han sido muy importantes en el club como Edinson Cavani y Ángel Di María.

Junto a los sudamericanos, la intención del club parisino es también vender a Thomas Meunier, Christopher Nkunku y Jesé Rodriguez para balancear un poco los números de un club que compra mucho, vende poco y que está desde hace mucho tiempo poniendo millones... que valen muy poco.