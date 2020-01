Miguel Jacquet deberá sorprender en Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ayer, a primera hora de la tarde, Nacional sorprendió con la contratación de Miguel Jacquet, un zaguero central derecho, que habitualmente juega por la izquierda, de 1.87 metros y 24 años de edad.

Viene de jugar el último semestre en Godoy Cruz y anteriormente jugó cinco años en Nacional de Paraguay, el equipo en el que debutó en Primera División.

Jacquet no era la prioridad para la defensa, pero los aspectos económicos condicionaron a Nacional y se le fueron cayendo varios nombres por ese motivo, algunos de ellos con mayor trayectoria que el futbolista paraguayo.

Nacional vio con buenos ojos la contratación de Jacquet por su agresividad a la hora de marcar y por su juego aéreo, tanto en defensa como en ataque. Lleva anotados seis goles en su carrera.

“Llegó a ser uno de los referentes de la defensa de Nacional. Inclusive su nombre sonó para Cerro Porteño hace un tiempo atrás. Impone respeto de entrada con su estatura. Es rápido y fuerte, a veces de manera excesiva, a tal punto que lleva 59 amarillas en su carrera”, explicó el periodista especializado en el fútbol paraguayo Federico Villalba, quien añadió que “es un defensor central típico del fútbol paraguayo, con buen juego aéreo defensivo y ofensivo”.

Durante un par de períodos de pases Godoy Cruz de Mendoza estuvo tras los pasos de Jacquet, pero recién logró que Nacional se lo cediera a préstamo en julio de 2019, por lo que solo jugó un semestre en el equipo mendocino.

El conjunto que es capitaneado por el “Morro” García (quien dio buenas referencias del zaguero), había tenido buenas experiencias con defensores centrales paraguayos, como Diego Viera y Danilo Ortiz.

En Godoy Cruz jugó diez partidos, nueve como titular. Fue expulsado en dos partidos de la Superliga, ambas ocasiones por doble amonestación, contra Gimnasia de La Plata de Diego Maradona (2-4) y frente a Atlético Tucumán (1-0).

“Acá jugó pocos partidos y le fue mal porque el equipo en general tuvo un mal semestre. Además, tuvo la mala suerte de que lo expulsaron en un par de partidos y eso llevó a que no lo tuvieran en cuenta. Llegó como el reemplazante de Diego Viera, pero estuvo lejos de las referencias que traía. Incluso fue un futbolista que Godoy Cruz estuvo tras sus pasos durante varios mercados de pases”, explicó el periodista Diego Bautista, quien realiza a diario la cobertura de Godoy Cruz.

“Puede funcionar en Nacional porque aquí llegaba con grandes antecedentes del fútbol paraguayo pero no logró adaptarse ni al fútbol argentino ni a Godoy Cruz, que pasaba por un muy mal momento futbolístico”, agregó.



En tanto. Sofía Luffi, quien también cubre a Godoy Cruz, dijo que “el pasado semestre siempre jugó por izquierda. Lo que hay que destacar es que tiene buen juego aéreo, aunque no tuvo una buena temporada y el equipo tampoco”.



Jacquet no se destaca por ser un jugador técnico y seguramente peleará un lugar con Mathías Laborda, Renzo Orihuela y Joaquín Sosa.