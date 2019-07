Miguel Britos y su nueva vida lejos del fútbol a los 34 años 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de 11 años, Miguel Britos volvió a pasar un cumpleaños en Maldonado, su lugar de nacimiento. La última vez había sido en 2008, cuando defendía los colores de Wanderers. Después se fue a jugar al fútbol europeo y nunca un 17 de julio el fernadino estuvo en Uruguay. Esta vez cumplió los 34 rodeado de sus seres queridos, porque se volvió a radicar en Maldonado ya que decidió retirarse del fútbol.

“Ya lo venía analizando hace un par de años. Una razón es que me quería volver a Uruguay porque fueron varios años afuera y extraño mucho a mi familia, mis costumbres, y cada vez me costaba más pegar la vuelta para allá. Y otra razón es que ya mentalmente estaba bastante cansado, este año no me fue muy bien a nivel futbolístico porque jugué muy poco con el técnico actual, y tuve dos o tres lesiones seguidas, no graves, pero estuve dos o tres meses afuera del plantel. Y me pasó por primera vez levantarme un día y sentir que no tenía ganas de ir a entrenar, totalmente desmotivado. Hice el clic y dije ‘llegó la hora’”, explicó el zaguero tras la decisión de dejar el Watford, el equipo inglés al que llegó en julio de 2015.

“Quería venirme a Uruguay y después ver si seguir o no. Al final decidí quedarme acá en Maldonado también por mis niños, que si me iba a Montevideo tenía que llevarlos a un colegio uno o dos años y después cambiarlos de vuelta. Gracias a Dios me fue bien en Europa y no tengo la necesidad de jugar en Montevideo”, agregó.

Miguel Britos celebrando uno de sus tantos anotados con la camiseta del Napoli. Foto: AFP

A lo largo de su carrera Britos fue un jugador de muy bajo perfil. Poco mediático, el defensa hizo una carrera al más alto nivel por más de una década y la mayoría de las veces siendo titular indiscutido.

Por esa razón es que hace ruido que se retire joven, cuando recién cumplió los 34 años y propuestas no le faltaron.

“Me han llamado de todos lados. Los dos grandes de Uruguay siempre me estuvieron buscando y hablando con mi representante. También me llamaron de Paraguay, de México, en Watford me querían renovar, pero la verdad es que fue algo personal, que decidí retirarme y hacer otras cosas. Soy un poco atípico porque no soy como la mayor parte de los futbolistas, que el fútbol es la pasión de ellos. Yo siempre lo consideré mi trabajo. No es mi pasión, no es que me muero por jugar al fútbol. Ya le di muchos años al fútbol y me cansé un poco”, dijo con total naturalidad y con un acento bien uruguayo a pesar de tantos años afuera del país.

Miguel Britos en un duelo frente al Manchester United con la camiseta de Watford.

El fernandino profundizó sobre el llamado de Nacional y Peñarol y los motivos que lo llevaron a no elegir a ninguno: “¿Sabés lo que pasó? Con Watford había firmado por tres años con opción a uno más; cuando cumplí los tres años de contrato, yo había pensado, si ellos no hacían uso de la opción, en volverme a Uruguay y jugar un par de años en Montevideo. Pero el equipo hizo uso de esa opción, me quedé un año más, no me fue bien y la verdad es que me sacó las ganas de seguir”.

El DT español del Watford, Javi Gracia, fue el que también contribuyó para que Britos se fuera desmotivando en el fútbol.

“Además de las lesiones, no fui considerado por el técnico, no se comportó muy bien conmigo en el sentido de no darme muchos minutos, porque en los partidos que me puso rendí bien, jugué Copa y en los cuartos de final de la nada me sacó, creo que no me dio las chances que me merecía. Cuando él llegó yo estaba lesionado y eso tampoco me ayudó a no empezar bien con él”, contó el exjugador.

SELECCIÓN “Me dolió un poco que no me llamaran” Durante algunos años se habló en Uruguay sobre la posibilidad de que Britos fuera citado a la Selección, pero ese llamado nunca llegó. “Hubo un momento en que sí pensaba que me citaban a la Selección, que fue cuando yo estaba en el Napoli y fue un momento en el que estaba Godín expulsado, Lugano lesionado, Coates creo que también, que fue la primera vez que citó a Giménez y a Silva me parece; ellos recién arrancaban a jugar en Primera y yo ya venía con bastante experiencia jugando en Europa. Ahí fue la única vez que dije: ‘Bueno, me va a citar’. Por lo menos para un amistoso , para verme... Pero no, no se dio”, explicó con un dejo de tristeza.



¿Te dolió que no te hayan llamado nunca? “Y sí, me dolió un poco, me jodió un poco, porque todo jugador quiere tener su camiseta de la Celeste, por lo menos por una vez, para un amistoso. No digo que tal vez iba a ser parte del proceso de la selección, pero para un amistoso por lo menos creo que me lo merecía, por la carrera que hice, por cómo estaba jugando. Cuando no tuve lesiones, en todos los equipos que estuve jugué, menos el último año en Watford”.



En su carrera Britos jugó con varios compañeros que fueron parte de la Selección: Diego Pérez, Walter Gargano, Edinson Cavani y Gastón Ramírez. “Pude hacer amigos en el fútbol”, comentó.

Britos hizo buena relación con el argentino Roberto “Tucu” Pereyra y con varios de los españoles del equipo como Deulofeu, Navarro y Femenía. “Nos juntábamos y lo hablaba con ellos. No podían creer que iba a dejar el fútbol. Obviamente que todo el mundo me dice cómo me voy a retirar tan joven. Pero, ta... Cada uno piensa diferente, cada uno sufre diferente y tiene distintas experiencias”.

En Inglaterra, Britos vivía junto a Virginia, su mujer, y sus hijos Emilia (6) y Facundo (2). “Todo lo que vos decidas yo voy a estar apoyándote, si querés jugás un año más o nos podemos ir a otro lado”, le dijo su esposa aunque Miguel reconoce que “ella estaba con ganas de volverse. Si bien Londres es divino, pasás mucho tiempo en casa por el clima, el invierno es larguísimo, llueve mucho y las fiestas las pasábamos allá, a diferencia de Italia”, explicó.

Su representante y amigo, Gonzalo “Pollo” Madrid, tampoco entendió mucho la decisión, pero la aceptó. “No estaba de acuerdo con que yo me retirara tan joven, para él podía seguir jugando, pero me respetó, es un amigo y supo entender”, dijo.

Miguel Britos en la actualidad disfrutando de un día de pesca.

Se le pasó por la cabeza jugar en Deportivo Maldonado, teniendo en cuenta que se quedaría en el departamento, e incluso habló con su entrenador: “Le dije que por ahora no. Quiero disfrutar de otras cosas. Si bien Deportivo está en la B, sos un profesional, tenés que entrenar todos los días, hacer pretemporada. Vine acá con la idea de hacer otras cosas que antes no podía con el fútbol y ya te digo que no creo que vuelva a jugar”.

A lo largo de la charla, Britos habló en reiteradas ocasiones de hacer otras cosas, de replantearse su vida. “Soy fanático de la pesca, todos los días me voy a pescar, incluso hoy fui y es una pasión que viene de familia por mi padre. Voy a todos lados a pescar, en costa o embarcado. Voy con mi viejo, mi hermano , mis amigos o solo”, explica sobre una de las actividades que lo acompañará de ahora en más.

“Además, mi mujer se recibió de nutricionista, pero nunca ejerció porque se fue conmigo y tiene pensado estudiar algo más o empezar a ejercer. Ella está contenta de venirnos porque todas sus amistades y familia la tiene acá”, contó sobre cómo también le cambiará la vida a su esposa, la fernandina con la que está hace 14 años.

Miguel Britos disfruta de su tiempo libre que ahora abunda luego de dejar el fútbol.

Sabiendo que se retiraría joven, Britos también pensó con claridad en su futuro: “Tengo algunas inversiones en apartamentos, pero ahora que recién llegué y me instalé en Uruguay quiero ver cómo está la economía acá, porque sé que está caro, y ver qué negocios dejan ganancia. Con calma lo veré y algo más voy a hacer. Más o menos tengo todo organizado, por eso tomé la decisión también de retirarme joven”.

El exzaguero reconoce que no se imaginaba hacer una carrera como la que hizo. “Nunca pensé que podía estar 11 años jugando en Europa y mantenerme jugando”, comentó.

Hoy esa carrera ya se terminó y comienza una nueva vida para Britos, más cerca de su familia.