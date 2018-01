Migliore no se sintió cómodo en San Carlos

El arquero argentino Pablo Migliore estuvo solo una semana entrenando con Atenas de San Carlos y regresó a su país.



Si bien es cierto que el equipo carolino, que regresó a Primera División, trabaja casi en forma amateur, Migliore estaba jugando en Barracas Central, un equipo de la C de la vecina orilla.



La impresión de la gente de San Carlos es que el argentino, que no había llegado a firmar contrato con Atenas, no se sintió cómodo ni se entusiasmó ya desde el primer día.



Al exarquero de Peñarol tampoco le gustó el lugar donde estaba hospedado, aunque ya habían quedado que al volver de la pretemporada de diez días (que los dirigidos por Adolfo Barán comenzaron ayer en el Charrúa) se iba a mudar a Piriápolis. Y luego, en marzo, cuando la temporada turística hubiera quedado atrás, viviría en Punta del Este.



“Me parece que nunca se integró”, dijo Manuel Keosseian, el gerente deportivo de Atenas. “Yo me acerqué varias veces a hablarle, a preguntarle cómo estaba, pero apenas respondía. Nos pareció un hombre bastante parco”, agregó “Manolo”.



“El grupo de futbolistas de Atenas es muy sano, muy bueno y muy alegre. Recibieron a Migliore como uno más, lo trataron bien, pero tampoco le pusieron una alfombra roja y capaz que eso era lo que él esperaba”, contó mientras tanto, un allegado al club de San Carlos.



El martes al mediodía, Migliore le dijo al presidente del club, Ezequiel Zuasnabar -con quien tuvo una charla muy respetuosa- que no se había podido adaptar y que se iba. Manifestó, a su vez, que extrañaba a su familia, aunque estaba previsto que su esposa y sus hijos vinieran en febrero.



“Creo que no se adaptó al club ni a la idiosincracia del lugar. San Carlos es una ciudad chica, del interior, donde se duerme la siesta y los comercios no abren hasta las cuatro de la tarde, más ahora en verano”, explicó el presidente de Atenas a Ovación.



“Nunca lo vi pleno, ni totalmente contento”, agregó Zuasnabar, quien había logrado traer a Migliore por medio de un muchacho carolino que juega en Barracas Central y le consiguió el teléfono. Lo llamó convencido que no iba a venir, pero lo hizo. Aunque no duró mucho. “Quizás esto fue parte del aprendizaje que tenemos que hacer como club. El domingo llovió todo el día, él estaba solo, no consiguió donde comer y nosotros no lo llamamos”, reconoció Zuasnabar.



El lugar de Migliore en el equipo fue ocupado por Álvaro Villete, quien regresó tras un pasaje por el fútbol colombiano. Ayer el arquero fue titular en el primer partido amistoso que disputaron los carolinos.

pretemporada Amistoso con Danubio: 0 a 0 Los dirigidos por Adolfo Barán se instalaron ayer en el estadio Charrúa donde concentrarán durante diez días. El sábado 27 regresarán a Maldonado.

En la víspera ya realizaron el primero de los seis amistosos que tienen previstos durante su estadía en Montevideo. Hicieron 70' de fútbol frente a Danubio y empataron 0 a 0.

En los próximos días enfrentarán a Racing, River Plate, en dos ocasiones a los suplentes de Peñarol y a Torque.

