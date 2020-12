El miércoles el Consejo de Liga definirá si el Clausura se juega en dos series

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Intermedio todavía no terminó y no solo porque la final entre Nacional y Wanderers no se disputó a causa del positivo de COVID-19 dentro de la burbuja tricolor, sino porque todavía quedan pendientes los partidos Defensor Sporting-Boston River y Rentistas-Montevideo City Torque, postergados en su momento por el mismo motivo.

La idea es que todos estos encuentros finalicen en enero, una vez que los planteles retornen de la licencia. Sin embargo, hay gran incertidumbre de cuándo comenzará el Clausura e incluso alguna duda de que se juegue.

Para este miércoles está convocado un Consejo de Liga en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el cual discutirá cómo continuará la temporada e incluso qué criterio se utilizará para clasificar a las copas internacionales, ya que la AUF debe comunicar en febrero sus representantes en la Libertadores a la Conmebol.

opción 1 Continuar con lo estipulado

La situación no es sencilla, por lo cual hay un algunas fórmulas que se manejan. La primera es que todo siga como hasta ahora, es decir que se disputen los partidos pendientes y luego comience el Clausura tal cual está estipulado. Esto conlleva algunas dificultades, como tener que definir los representantes uruguayos en copas internacionales mediante un método nada convencional y bastante engorroso, como ofrecer quién quiere competir en Libertadores y quién en Sudamericana, especialmente para los cupos Uruguay 3 y Uruguay 4 en Libertadores.

Opción 2 Dar por terminada la temporada ahora

Una de ellas es que se dé por culminada ahora la temporada y se tomen los lugares tal cual está ahora. Y hay un par de hechos importantes que pueden decantarse por esta opción.

El principal es que Peñarol, que sumó seis puntos en sus últimas dos presentaciones, está tercero en la Anual, por lo cual —junto a Nacional, Rentistas y Wanderers, aunque podría ser Montevideo City Torque si gana su partido pendiente— ocupa plaza de Libertadores. Cuando comenzó a manejarse todo esto los aurinegros no estaban dentro de este grupo, por lo cual se oponían. Ahora la cosa cambió, aunque también en tiendas mirasoles pretenden que el Clausura se juegue para tratar de ganarlo y pelear por el título local.

Esta opción de dar por finalizada la temporada también implicaría que no hayan descensos, por lo cual los votos de Cerro, Danubio y Boston River (los tres en zona roja) estarían asegurados. Por consiguiente, para la temporada 2021 habría 19 equipos, porque Cerrito, Villa Española y Rampla Juniors, Sud América o Juventud ascenderán.

opción 3 Jugar el Clausura en dos series

La segunda posibilidad que se plantea es que el Clausura se juegue en dos series y culminarlo a mediados de febrero. Para ello se haría un sorteo a fin de que queden dos grupos de ocho equipos cada uno.

El inconveniente que tiene es que los puntos en disputa se reducirían a menos de la mitad (serían 21 al jugarse solo siete partidos, contra 45 si fueran 15 fechas), pero para esto también habría una solución.

Se hicieron las cuentas correspondientes y se llegó a la conclusión de aplicar un coeficiente de 2,14 por punto obtenido. Esto significa que cada unidad se multiplicará por ese coeficiente tanto para la Anual como para la tabla del descenso. "De esa forma se asegura que el valor de los puntos en las series tenga el peso para las tablas que si se jugara completo", dijo Jorge Casales, miembro del Consejo Ejecutivo de la AUF, al programa Tirando Paredes (1010 AM).

EL TÍTULO ¿Quién será el campeón uruguayo?

Ante este panorama, otro punto que queda por resolver es quién será el campeón uruguayo. Una alternativa es que se declare desierto, pero no parece lo más lógico y posible. Hay un campeón del Apertura que es Rentistas y habría otro de la Tabla Anual, que sería Nacional, por lo cual se disputaría una final entre ambos.

la duda Por qué puede no jugarse el Clausura

El propio Casales también aclaró al programa radial que todo lo que se hablará y eventualmente se decidirá en el Consejo de Liga dependerá de que haya un cambio en las exigencias sanitarias de las autoridades nacionales, porque de lo contrario será inaplicable.

El dirigente expresó que si cada vez que haya un positivo en un club se tiene que aislar a todo el plantel impidiéndole jugar, tal cual ha ocurrido hasta ahora, será imposible completar la temporada.

El criterio general del Ministerio de Salud Pública se está imponiendo por sobre el del protocolo del fútbol, que expresa que en caso de un positivo se debe aislar al individuo contagiado y se le debe practicar hisopados al resto del grupo y los que den negativo podrían jugar. La única limitante es que si hay más de cinco casos, entonces el club puede pedir la postergación de su partido para entonces sí aislar a todo el plantel.

Entre hoy y mañana habrá una reunión de las autoridades de la AUF con las del MSP para tratar de conseguir esta flexibilización a fin de culminar la temporada en febrero.