Michael Santos: "La esperanza de volver a la selección nunca se pierde"

"La competencia es sana y la gente está haciendo sus cosas para poder estar dentro del once. Después es decisión del míster a quién ve mejor y a quién ve peor", dijo sobre su situación personal en el conjunto español.



Santos afirmó que no se siente obsesionado por no haber marcado aún: "Obsesionado no. Si a un jugador le dan minutos y confianza yo creo que los goles vienen solos. Todavía no he tenido tantos minutos como para agarrar esa confianza que debe tener un delantero con tantos minutos".

"Esas esperanzas nunca se pierden y primero tengo que hacer mi trabajo acá" Michael Santos Sobre volver a ser convocado por Tabárez

Consultado sobre sus posibilidades con la selección uruguaya de cara a la próxima Copa América, dijo: "La esperanza nunca se pierde. Primero tengo que hacer mi trabajo aquí y tratar de consolidarme en el equipo para después ver más objetivos. Creo que teniendo minutos lo demás puede venir", comentó en rueda de prensa.

El futbolista consideró que se encuentra cómodo jugando de delantero o por detrás de su compañero Guido Carrillo y que el sistema que más se adapta a él es el 4-4-2 al tiempo que se refirió al duelo ante el Girona, que llega tras empatar a uno contra el Atlético: "El equipo quedó conforme con el punto y ahora viene un rival difícil que está arriba en la clasificación y ha logrado resultados que nosotros no hemos logrado".



"Estamos preparándolo con mucha intensidad, con mucho entrenamiento y tratando de convencer a los jugadores de que tenemos que jugar igual fuera que en casa. Somos nosotros los que vamos a competir y tenemos que tener claras las ideas", señaló.



Asimismo habló del mal momento de los suyos de visitante: "No sé si es la presión de estar de visitantes o qué es pero nos falta crear juego, nos falta crear situaciones de gol. Estamos creando muy pocas fuera de casa y creo que el entrenador tiene que encontrar el esquema perfecto para conseguir eso, tratar de marcar fuera de casa y tratar de tener más oportunidades de gol".



Además mostró su deseo de escapar de la zona baja de la tabla: "Con tranquilidad no se afronta, la gente está ansiosa por salir de los puestos de abajo. Pero tenemos que conseguir más resultados fuera de casa y en casa también. Tenemos que hacernos fuertes fuera y en casa, es la idea".