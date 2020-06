Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La noticia causó sorpresa en el mundo del fútbol uruguayo y dejó un manto de incertidumbre: Michael Etulain renunció a la presidencia de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales.

Subastan camiseta de Marcelo Gallardo del Mundial 2002 para comprar alimentos By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Subastan camiseta de Marcelo Gallardo del Mundial 2002 para comprar alimentos

En una publicación de Twitter, donde adjuntó una carta, el exjugador que había asumido en julio de 2018 anunció la noticia contando que “este lunes presenté mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Lo hice con el convencimiento y la necesidad de aportar a la sociedad desde otro lugar”.

En la publicación, Etulain agregó que “a todos los futbolistas: un gracias enorme por la confianza y el respeto que me brindaron en estos años. Espero haber cumplido con todos”.

Corinthians obligado a pagar un millón de dólares a Wanderers By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN Corinthians obligado a pagar un millón de dólares a Wanderers

Cabe recordar que en los últimos meses, en medio de la complicada situación que vive el fútbol uruguayo con negociaciones entre jugadores y clubes por el seguro de paro, Etulain no había estado liderando las conversaciones debido a un problema familiar.

En la carta, el ahora expresidente de la Mutual, destacó los logros conseguidos por el gremio de los futbolistas como ser el fondo de garantías para asegurar el cobro de los salarios mínimos la defensa ante el Parlamento para mantener el sistema de los aportes ante el Banco de Previsión Social en base a la remuneración real, y el acceso a la educación y capacitación de más de 140 futbolistas.



"No estaba siendo justo con el lugar que ocupaba. El camino está marcado y va a seguir. No va a cambiar si estoy o no estoy. Se logró un cambio, se inició el camino y ahora es continuarlo y mejorarlo", dijo Etulain en declaraciones al programa "Derechos Exclusivos" (Radio Uruguay).

La renuncia de Michael Etulain