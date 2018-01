Miami tendrá en 2020 equipo de fútbol en MLS con nombre elegido por la gente

El nuevo equipo de David Beckham, que empezará a competir en la temporada 2020, inició hoy oficialmente su recorrido para construir en los próximos dos años "una comunidad global que integre un equipo con una filosofía propia y vibrante", dijo Beckham.



Para ello, quiere que, antes de que el equipo empiece a competir, se construya una academia para niños que ayuden a crear desde cero esta filosofía.



"Es un libro abierto. La academia tiene que empezar cuanto antes y tenemos que traer los entrenadores y el personal adecuados. Mi filosofía se basa en la academia", afirmó Beckham tras el esperado acto de presentación del equipo en un teatro de Miami.



Aunque los detalles del nombre y los colores del equipo no se dieron a conocer, el inglés aseguró que "no serán un equipo defensivo, sino vibrantes", y como muestra de ello indicó la hinchada "orgullosa y que se hace oír" que el equipo ya posee.



La elección del nombre y los colores se hará "involucrando a toda la comunidad" con un método "tecnológico, innovador y divertido", aseguró el grupo de inversores Miami Beckham United.



"Podríamos tener un nombre básico, pero queremos que los aficionados lo escojan porque somos un club de la gente", dijo el exjugador de Real Madrid y el Manchester United.



El astro inglés calificó de "frustrantes" muchos de los pasos que la franquicia ha tenido que sobrellevar hasta hoy, tras diez años de vicisitudes y obstáculos que hicieron temer incluso el fracaso del proyecto.



"Pensamos que no lo íbamos a lograr. Era demasiado difícil. Hemos gastado mucho tiempo y dinero los últimos cuatro años. Pero no me di por vencido. La única cosa que me empujó fueron los aficionados", aseguró Beckham visiblemente emocionado.



El exfutbolista dijo que fue la entrada al grupo de los inversores cubano-estadounidenses Jorge y José Mas, dueños de MasTec, un grupo de telecomunicaciones y construcción, lo que hizo cambiar el rumbo de las negociaciones y llevar adelante el proyecto.



"Quise intentarlo una última vez. Ellos eran los inversores locales que faltaban. Ahora el sueño ha empezado", dijo Beckham, quien confesó que hace tan sólo dos meses auguraba un fracaso inminente del proyecto.



"Es una ciudad construida por sueños de libertad. Y Miami es una ciudad ganadora. Nos merecemos ser la mejor ciudad de fútbol en el mundo", dijo Jorge Mas a los presentes en el Adrienne Arsht Center.



El grupo de accionistas cuenta, además, con el boliviano Marcelo Claure, fundador del operador de telefonía móvil Sprint, Simon Fuller, productor musical y de televisión inglés, y el japonés Masayoshi Son, fundador de empresa la de telecomunicaciones e Internet SoftBank.



"Estos diez años han sido una montaña rusa. Íbamos a abandonar, pero hicimos todo lo posible para traer el fútbol a Miami. Construiremos además un estadio fascinante y la MLS será la liga más poderosa en el futuro", aseguró Marcelo Claure.



Don Garber, comisionado de la MLS, confirmó que el nuevo equipo de Miami comenzará a competir en el año 2020 y si el estadio no está construido para entonces, jugará en campos de otros equipos de la ciudad.



En esta línea, el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, aseguró que la construcción del estadio "no tiene que ser un problema" y que podría finalizarse en tres o cuatro años.



"Buscar las localizaciones para el estadio fue lo más complicado. También encontrar el grupo inversor adecuado. Mucha gente dijo que no pasaría, pero finalmente lo hemos logrado", añadió Giménez.



Por su parte, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, dijo que todavía se tiene que concretar la compra de los terrenos en el barrio de Overtown, para construir el estadio con capacidad para 25.000 espectadores que se merece el nuevo equipo.



Respecto a la academia para niños con 10 campos de fútbol que Beckham está determinado en crear "lo antes posible", el alcalde aseguró que "hay terrenos en el condado" para contribuir a hacer crecer todo "el talento que hay en Miami".



A juicio del alcalde, el impacto que puede tener en la ciudad la creación de este equipo "no tiene nombre". Al ser una ciudad de inmigrantes era "muy importante lograr una franquicia del deporte más popular en Latinoamérica y Europa", agregó.



Beckham dijo que "nunca dejó de creer en Miami" y que el crecimiento que la MLS ha tenido desde que él fichó por el Los Angeles Galaxy en 2007 hará que el equipo no fracase como ocurrió con el Miami Fusion, que desapareció en 2001.



Personalidades como Marc Anthony, Alex Morgan, Usain Bolt, Serena Williams Jennifer López, Will Smith, Alejandro Sanz, Neymar Jr. y Jay-Z, así como la familia de Beckham, felicitaron y dieron la bienvenida a través de un vídeo al nuevo equipo de la ciudad de Miami.