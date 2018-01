Que Luis Suárez es una de las cartas de triunfo sobre las que depende gran parte del futuro de Uruguay en la Copa del Mundo no es ningún secreto. Junto a Edinson Cavani conforma una de las duplas atacantes más mortíferas del mundo. Por eso es importante que ambos estén enfocados en la máxima cita futbolística del planeta. Y admite que lo está.

"Estoy con muchas ganas y muy ilusionado, comprometido en terminar bien el año con el Barça y en tener una preparación física y mental de que este es mi Mundial, sobre todo por lo que me pasó en 2014, y poder darle una alegría a los uruguayos", expresó este miércoles el "Pistolero" en declaraciones al programa Quiero Fútbol (Sport 890).



Para Luis es una revancha. No olvida cómo se fue en las sombras, prácticamente que desterrado, de Mundial de Brasil luego de haber mordido a Giorgio Chiellini. Por eso, demostrarle al mundo que es un goleador de clase extraordinaria es su objetivo para Rusia. Claro, eso no significa que para Uruguay será todo color de rosas.



El delantero de Barcelona sabe que en el Mundial no hay rivales fáciles. "Las demás selecciones pueden llegar a ser inferiores por nombre, pero no por calidad técnica y por los técnicos que tienen. A nosotros ya nos ha perjudicado en otra ocasiones (enfrentar rivales fáciles en nombre) y tenemos que aprender de lo anterior, no entrar confiados. Hay que entrar con ganas y confiar en el compañero, pero no entrar relajados", apuntó.

Su momento en Barcelona.

"Estoy disfrutándolo porque pasé por momentos complicados queriendo volver a estar bien físicamente".

El retiro de Lugano.

"No me había enterado y la 'Tota' no es capaz de avisarme (risas). Hoy me enteré. Primero, siento un poco de tristeza porque deje el fútbol. Segundo, estoy agradecido por haber compartido con él, por las enseñanzas que me dio en la selección y por lo que ha sido para el fútbol uruguayo. Me ha marcado mucho, marcó mucho en este proceso de selección, siempre ha estado apoyando a los que han empezado, no estuvo solo en momentos beneficiosos para él, estuvo hasta en los malos momentos".

Maximiliano Gómez.

Recién llegó y hay que cuidar a los jóvenes. Uno ve que él quiere aprender, mejorar y eso es bueno. Está en un grandísimo momento y hay que aprovecharlo.