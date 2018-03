Mi último Mundial

Ya van para ocho años de aquel 11 de julio de 2010, cuando España vivió el día más feliz de su historia futbolera. Iban 116 minutos de juego y ese rey mago que generosamente fue entregando centenares de pases más maravillosos apareció para dejar más rojas que nunca a las gargantas de fieles de la selección de su país.



España fue campeona del mundo en aquella jornada contra la Holanda de Robben, pero las hojas del almanaque han ido esfumándose más rápido de lo que deseáramos aquellos que creemos que jugadores tan increíbles como Andrés Iniesta jamás deberían dejar de exhibir su calidad por las canchas del mundo.



Parece imposible que nazca otro futbolista capaz de tener tanta riqueza técnica para ejercer un control orientado digno de malabaristas circenses y una lectura de juego casi extraterrestre, porque verdaderamente parece un jugador otro planeta cuando suavemente deposita la pelota en un espacio que el resto de los mortales solamente podría encontrar si le avanzaran la imagen de la vida cuadro por cuadro.



Dos mundiales después de aquella épica jornada, el volante de 33 años anticipó que podría despedirse de la “Furia Roja” justamente tras la disputa de una competición en la que hizo historia.



En la entrevista que concedió hace pocos días atrás a la Cadena Ser, el histórico emblema deportivo del Barcelona reconoció: “Por momento y por naturaleza, posiblemente sea mi última aparición con la selección si Dios quiere. Es un poco similar a lo que me pueda pasar en mi club. No quiero estar por estar. No tengo la necesidad de estar en los sitios por ser quien soy o quien he sido’’.



Sin quererlo, Iniesta se convierte en una especie de termómetro para otros futbolistas. Caminar en la búsqueda de otra Copa del Mundo no será una tarea para nada sencilla para unos cuantos de los jugadores que sí dirán presente en Rusia 2018. Y, vale presentarlo de esa forma, varios de los que dirán adiós a los mundiales actualmente son muy importantes en sus selecciones. Quizás la vida deportiva les permita dar algunos pasos más, como ser protagonistas en una Eurocopa, una Copa América o hasta las propias Eliminatorias de la siguiente cita ecuménica, pero el avance del tiempo les alejará, inevitablemente, de Qatar 2022.



Parece altamente probable que el 2018 despedida, además de a Iniesta, a Dani Alves, Javier Mascherano, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Paolo Guerrero, Luka Modrid, Tim Cahill y Radamel Falcao, por nombrar a algunos.



Del lado Celeste, en tanto, es lógico concluir que Martín Silva, Maxi Pereira, Cristian Rodríguez y Carlos Sánchez no llegarán con la Celeste a Qatar y que también será complejo para Diego Godín sostenerse en el plantel porque a la cita del 2022 llegaría con 36 años. Con el agravante de que hay zagueros jóvenes que vienen empujando fuertemente. Queda claro. Iniesta ya dejó entrever que viene el adiós. Hay otros que no podrán evitarlo aunque no lo anticipen.

- J. Mascherano: El 8 de junio cumplirá 34 años. El “Jefecito” no llegará a la cita de Qatar.



- Dani Alves: El 6 de mayo celebrará 35 años. En Qatar no custodiará el lateral derecho de Brasil.



- Mario Gómez: Si va a la cita cumplirá sus 33 años en Rusia. Será su despedida de los mundiales.



- Luka Modric: El medio centro de Croacia tiene 32 años. Es muy difícil que llegue a Qatar.



- Pepe Reina: El actual arquero del Napoli tiene 35 años. Rusia será su adiós a los mundiales.



- Thiago Silva: El zaguero de Brasil y del PSG ya festejó los 33 años y quizás no sea titular en Rusia.



- Paolo Guerrero: Todavía no se sabe si podrá ir, pero si lo hace, a los 34 años será su despedida.



- Andrés Iniesta: También analiza la posibilidad de marcharse del Barcelona. “La decisión no está tomada al 100%. Está muy meditado pero no decidido. Si me voy, será a un lugar donde no pueda competir con el Barça, sería antinatural enfrentarme a ellos”

- Cristiano Ronaldo: A los 33 años sigue metiendo goles, pero difícilmente Cristiano Ronaldo sume otro Mundial.



- L. Koscienly: El zaguero de Francia y el Arsenal tiene 32 años y a Qatar llegaría con 36.



- R. Quaresma: Es otro de los veteranos de Portugal. Este extremo hoy tiene 34 años.



- Áshley Young: Si Inglaterra lo lleva a Rusia con 32 años sería su última Copa del Mundo.



- Radamel Falcao: Colombia espera que la rompa en Rusia (32 años). Bravísimo para otro más.



- E. El Hadary: A sus 45 años el arquero de Egipto será el más veterano de toda la historia.



- Tim Cahill: En diciembre festejó sus 38 años de vida. Australia ya no lo tendrá en otra Copa.



- Martín Silva: El segundo arquero del plantel actual tiene 35 años. No habrá Qatar 2022 para él.



- "Maxi" Pereira: Cumplirá 34 el 8 de junio. Hasta podría estar en riesgo su presencia en Rusia.



- C. Sánchez: Hoy es número puesto, pero irá a Rusia con 33 años y en diciembre tendrá 34.



- C. Rodriguez: El “Cebolla” es otro que difícilmente llegue a Qatar. En septiembre tendrá 33.



- D. Godín: El “Faraón” está al alto nivel, pero hoy tiene 32 años. No le será fácil ir a Qatar.



- J. Farfán: La “Foquita” de Perú irá a Rusia con 33 años. No habrá otro Mundial en su carrera.



- Miranda: El experimentado zaguero brasileño llegará a la cita de Rusia con 33 años.



- T. Vermaelen: El zaguero belga, con 32 años, es otro de los que podría jugar su último Mundial.