"Mi hijo Thiago me pregunta por qué me matan en la Argentina"

No se lo había escuchado hablar de la Argentina desde aquella dolorosa eliminación frente a Francia en los octavos de final de Rusia 2018. Hoy, después de 276 días, Lionel Messi rompió el silencio. El astro de Barcelona habló en el programa "El que abandona no tiene premio" (Radio FM 94.7). "La eliminación del mundial fue de los golpes más duros que tuve", dijo el Nº 10.

Y Messi dejó frases que dieron la vuelta al mundo rápidamente. "Yo quiero ganar algo con la selección, lo voy a seguir intentando, y voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que no lo haga, que no vuelva a sufrir. Mi hijo Thiago de 6 años me preguntó por qué me mataban en la Argentina. El ve todo el tiempo videos en Youtube. Y me pregunta por qué no me quieren. Yo tengo que pasar por esas cosas, pero no me importa".

Al "10" de Argentina y del Barcelona se lo vio como nunca antes: molesto, pero con un análisis interesante de su situación. "La gente compra todo lo que se dice. Después soy yo el hijo de puta, y a los que más le duele todo eso es a mi familia. Se dijeron muchas mentiras. Todos los días se dicen mentiras nuevas".

Sobre su ausencia en el segundo partido de la pasada fecha FIFA afirmó: "Dijeron que me fui por un bautismo y yo no lo sabía. Mirá si yo voy a dejar de jugar un partido por un bautismo, es una boludez tremenda. He dejado mil eventos más importantes porque tuve que jugar un partido".

"Esta selección fue maltratada durante 10 años. Este grupo no vendió humo, no está todo el tiempo diciendo que ama a la selección. Creo que quedó claro, lo demostramos de otra manera. No lo decimos a cada rato. Hicimos mucho por el equipo, somos jugadores profesionales. Si no, yo no hubiera ido nunca más, me hubiera quedado en mi casa disfrutando a mis hijos. Yo le demuestro el cariño a la selección a mi manera", agregó.

La "Pulga" también expresó: "Lo del 'club de amigos' se viene escuchando desde hace años, que yo ponía jugadores o técnicos, que hacíamos lo que yo decía y que manejaba prácticamente toda la AFA. El club de amigos es el 'Pipa' Higuaín, Agüero, Mascherano, Di María, todos los de ese momento eran los mejores en el mundo. Te da bronca".

"Si hubiéramos ganado el Mundial de Brasil todo hubiese sido diferente. Lo perdimos por detalles. Después vinieron todos los quilombos y creo que el manejo con la prensa debió haber sido otro. Lo reconozco, nos encerramos y no le dimos bola a nadie porque estábamos dolidos. Tendríamos que haber buscado una paz y una armonía con el periodismo. La selección argentina está por encima de todo", manifestó el rosarino.