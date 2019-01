“Mi decisión fortaleció al presidente electo”

-¿Qué siente hoy sobre el triunfo de Decurnex?



-Una enorme satisfacción y alegría por Nacional. Un enorme orgullo de haber sido parte de Compromiso Nacional y la tranquilidad de haber tomado la mejor decisión para José y para Nacional, conjuntamente.

-¿Lamenta no ser el vicepresidente del club?



-No, para nada. Como siempre dije, mi compromiso era hacia mi amigo y lo hice lo mejor que pude. Y tal cual dije ya tomada la decisión, se comprobó que la decisión fortaleció al presidente electo. Lo ha dejado con mucho poder para manejarse con independencia y ser él mismo, que es lo importante.

-Usted dijo en caliente, en octubre, que habían operado para su bajada de la fórmula, ¿sigue creyendo lo mismo?



-En realidad yo no tenía ninguna certeza respecto a ello. Pero sí tenía mis sospechas… Lo cierto es que, como escribió Fernán Silva Valdez, y como lo trajo a colación Wilson Ferreira al ser liberado en Trinidad en el 1984, “Inglés.... el que te tocó la oreja no sabe dónde puso el dedo”.

- ¿Lo dice por alguien en especial?



-Sí, quien actuó o quienes actuaron son responsables y deben estar contentos. Aunque parezca increíble, hay gente que no soporta la pluralidad y las diferencias y se llena de enemigos y pareciera hasta que lo hacen adrede. Es gente que pasa por la vida sin dejar nada positivo. Son dirigentes durante décadas, no ganan nada trascedente y llevan el club a un endeudamiento atroz e histórico. Se les escapa la tortuga y se mueven por la vida como si no fueran responsables. No es mi caso. Ser o no ser dirigente de Nacional no me desvela. Gracias a Dios mi padre obtuvo la Libertadores de América y la Intercontinental y las pude tener en mi mano, levantarlas. ¿Qué más puedo pedir? Ojalá José repita. A mí me interesa y mucho ayudar a la gente que quiero. Por eso estoy y estaré los próximos tres años al lado de Decurnex, donde él me necesite, y siempre intentando que haga su presidencia, con su impronta y sin interferencias. Ese será mi aporte.

-¿Quiere agregar algo más?

-Agradecer a la gente que me brindó su apoyo y en particular a Ricardo Alarcón quien, perteneciendo a otra fracción, públicamente puso las cosas en su lugar respecto a mi salida. Un caballero.