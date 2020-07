El método Bielsa: la extraña y obsesiva forma de ser del técnico argentino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La imagen de los futbolistas del Leeds United rodeando a su entrenador, bailando en torno a él y coreando Marceloooo Bieeelsa con acento británico, recorrió el mundo.

Más teniendo en cuenta que cuando el entrenador rosarino llegó al club inglés en agosto de 2018 los puso a juntar la basura de los alrededores del campo de entrenamiento durante tres horas diarias. ¿La razón? Bielsa había averiguado a cuántas horas de trabajo de un hincha equivalía el precio de una entrada para ir a ver al equipo. Y quiso que sus futbolistas supieran el esfuerzo que los aficionados hacían para ir a verlos.

Era una de las tantas acciones por las que se ha ganado el apodo de “Loco”, aunque él asegura que no se trata de locuras sino de enseñanzas.

Es que Bielsa no se aparta ni un ápice de su extraño estilo ni dentro ni fuera del campo. El trabajo, el orden, la entrega, y la pasión son la clave de su carrera. Le gusta mucho enseñar y motivar. Se estresa y hasta se desespera cuando sus futbolistas no lo entienden con facilidad, pero busca por todas las maneras llegarles con sus ideas y sus peculiares entrenamientos. Aunque estos sean demasiado exigentes.

Tanto que cuando llegó a Leeds sus pedidos sorprendieron a los dirigentes. Y no porque pasaran por lo económico. Solicitó nuevas áreas de esparcimiento con mesas de pool y consolas de videojuegos, camas nuevas y mejoras en la piscina, para que sus futbolistas tuvieran las comodidades necesarias para descansar y recuperarse tras los intensos trabajos en doble y triple turno.

¿Qué es un obsesivo? Sí lo es. Por algo manda grabar todos los entrenamientos y partidos de sus equipos, pero no es algo nuevo. Lo hace desde que dirigía a Vélez a finales de los 90’.

Cómo ha hecho a lo largo de su carrera, en Leeds apostó por un juego ofensivo y mucha movilidad. Aunque la diferencia la hizo con la defensa donde su equipo ejercía una gran presión tras perder la pelota y un gran repliegue cuando era necesario.

Cuando los festejos por conseguir el ascenso a la Premier League tras 16 años de ausencia y por obtener el título de el Championship se extinguieron, Bielsa no perdió el tiempo. Una semana después, recorrió 120 kilómetros hasta Liverpool para observar el partido entre Everton y Bournemouth. Nunca deja nada librado al azar y en lugar de tomarse vacaciones ya está mirando a los rivales de la Premier League.

“Lo conocí cuando empezó a dirigir en Newell’s allá por 1991. Fue campeón y llegó a una final de la Libertadores. Y luego confirmó su trabajo en Vélez”, dijo Gregorio Pérez. “Hoy tiene una gran trayectoria y ha dejado una marca. Hay muchos de sus discípulos que siguieron su camino como Pochettino y Berizzo. Y otros lo imitaron. Ha dejado un legado importante con su trabajo. Y se lo reconoce en todos los lugares donde ha trabajado a pesar de que no ha sido campeón muchas veces”, agregó Gregorio.

TíTULOS. Es que Bielsa acaba de cumplir 65 años y solamente ganó cuatro títulos en su extensa carrera. El más importante la medalla de oro que obtuvo la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Puede que su forma de ser tenga que ver con esa escasez.

A Eduardo Acevedo le encantaría sentarse a hablar de fútbol con Bielsa, pero reconoce que es muy estructurado y eso le ha hecho irse de lugares en donde podía haber llegado más lejos. “Lo que más me gusta de Bielsa, es que puedo ver un equipo suyo sin saber quien lo dirige y me doy cuenta que es de Bielsa. Sus equipos tienen la chapa Bielsa. Me pasa también con otros técnicos, como Simeone y Guardiola. Futbolisticamente, Bielsa me encanta”, afirmó Acevedo.

“Lo que no me gusta es lo estructurado que es porque en el fútbol nunca se puede decir nunca. A veces hay que tener más cintura, si lo sabremos los uruguayos que muchas veces hacemos mucho más de lo que deberíamos según nuestra función. Bielsa es un fenómeno con creencias muy particulares. Pero ha marcado una línea de trabajo”, añadió el entrenador de Deportes Concepción de Chile.

REPERCUSIÓN. Se podría decir que Bielsa es un técnico mediático, a pesar de que no da una entrevista hace 20 años. Sólo atiende a los medios en conferencia de prensa cuando su cargo lo exige. Pero el hecho de ser diferente hace que mucho se hable y se escriba sobre él.

“Me sorprende la repercusión que ha tenido el ascenso del equipo de Bielsa a la Premier League. Es lo mismo que consiguió el técnico del Crotone de Italia: que su equipo subiera a la Serie A, pero nadie sabe ni quien es ese entrenador. Será porque Bielsa hace cosas raras que llaman la atención”, dijo Gerardo Pelusso quien conoce bien al rosarino porque era el entrenador de la Universidad de Chile cuando Bielsa dirigía a la selección chilena.

Guillermo Almada por su parte dijo sentirse muy identificado con el estratega argentino. “Bielsa es un técnico de referencia en el mundo. Más allá de que te pueda gustar su idea o no. Es muy apasionado y en eso me identifico mucho con él, y también en lo exigente que es. Sus equipos siempre buscan ser protagonistas más allá de la propuesta. Sus mejoras colectivas e individuales son indiscutibles”, dijo el técnico de Santos Laguna.

HINCHAS. “El mundo del fútbol cada vez se parece menos al aficionado y más al empresario”, dijo Bielsa en alguna oportunidad. Por eso quizás, es que tuvo con los hinchas del Leeds una relación muy especial desde su llegada. Y siguió inalterable a pesar de que no consiguió el ascenso en la temporada pasada.

Hoy los fanáticos del Leeds ya no saben cómo agradecerle. Una estatua que uno de ellos mandó a hacer a Asia y se la regaló al club; una calle con su nombre en la ciudad y hasta un pingüino que lleva su nombre. El zoológico de Leeds, Lotherton Hall, homenajeó al entrenador argentino poniéndole Bielsa a uno de los pingüinos recién nacidos, luego del ascenso a la Premier League y la obtención del Championship por el equipo de la ciudad.