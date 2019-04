Se metió a los hinchas en su bolsillo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Minuto 74. Momento en el cual Zamora se iba con todo al ataque en la búsqueda del gol del empate en el Gran Parque Central. Erickson Gallardo se sacó a tres jugadores de encima y logró entrar al área. Fue cuando apareció Felipe Carvalho; se plantó firme y le sacó la pelota. Se gritó fuerte ese quite, casi como un gol.



Antes, sobre la esquina que une las tribunas José María Delgado y Abdón Porte, Carvalho le sacó la pelota a Maza y se golpeó el pecho. “Aquí estoy yo”, ameritaba decir.



Carvalho cumplió una buena actuación contra los venezolanos y fue de lo mejor.



El riverense ha mostrado varias fortalezas, entre ellas lo fuerte y determinado que es a la hora de ir a marcar y en velocidad casi que no lo han logrado superar desde que tomó la titularidad de la mano de Gutiérrez. Es que con Domínguez apenas jugó dos minutos.



A veces da la sensación que está al borde de cometer falta por la vehemencia con la que juega, pero lo cierto es que fue una muralla. Debe mejorar el manejo de la pelota, porque no tiene vergüenza en tirarla a la tribuna una y otra vez.



No caben dudas que Carvalho es una de las explicaciones del reiterado arco en cero de los albos en los últimos partidos. Y es acierto del “Guti”.