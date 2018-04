Para meter presión

No hay margen de error. Peñarol tiene que ganar hoy (hora 18 en el Centenario) ante Fénix por varias razones. Primero que nada para seguir dependiendo de sí mismo y llegar al clásico de la próxima semana en esa condición. Segundo, para meterle presión a Nacional. Si hoy suma de a tres dormirá como único líder y le pasará la mochila al tradicional rival. Tercero, para seguir creciendo en confianza y afrontar con cierta tranquilidad el choque del próximo miércoles ante Libertad por la Copa.



A partir de hoy no habrá más descanso para Peñarol. Será palo y palo, con Libertadores entre semana y la recta final del Apertura entre sábado y domingo. Pese a ello, Leonardo Ramos sigue con su postura de poner lo mejor. Hoy el único que no estará será Fabricio Formiliano, con una distensión, y que intentará llegar al partido en Asunción.



Fénix llega décimo, en una irregular campaña, pero tras dos triunfos de manera consecutiva. El equipo de Nathaniel Revetria está encontrando, de a poco, su mejor versión. Con un mix de jugadores jóvenes apoyados en una columna vertebral de futbolistas experientes como Juan Álvez, Santiago Fosgt, Gianni Rodríguez, Raúl Ferro y Maximiliano Pérez.



El objetivo del elenco albivioleta es otro, eso está claro, pero cuenta con armas como para poder lastimar al aurinegro. La meta está en salvarse del descenso y, si puede, meterse en un torneo internacional, por lo cual lo que importa en un encuentro de estas características es sumar. No saldrá a proponer. Será un equipo de respuesta y que buscará aprovechar los espacios que deja Peñarol cuando se manda al ataque con cinco, seis o hasta siete jugadores. Pensando en ese tipo de partido, los de Capurro tienen hombres a los que les pueden sacar provecho. Desde un Leonardo Fernández, con buen pie y remate de larga distancia, hasta dos delanteros picantes y decisivos en los últimos metros como Maximiliano Pérez y Mathías Acuña.



Peñarol es favorito y tiene la obligación. También tiene la necesidad para seguir dependiendo de sí mismo pase lo que pase mañana y poder empezar a pensar en una semana agitada con la Copa y el clásico a la vista.

La ficha

Fénix vs. Peñarol



Torneo Apertura



TV: VTV.



Estadio: Centenario



Hora: 18.00



Árbitro: Andrés Cunha. Asistentes: Nicolás Tarán y Mauricio Espinosa. Cuarto árbitro: Adrián Pereira.



Fénix: D. Denis; J. Álvez, S. Fosgt, N. Olivera, G. Rodríguez; L. Fernández, R. Abascal, R. Ferro, R. Fernández; M. Acuña y M. Pérez. DT: N. Revetria.



Peñarol: K. Dawson; G. Varela, L. Maldonado, R. Arias, L. Hernández; F. Estoyanoff, G. Pereira, C. Rodríguez, A. Canobbio; M. Rodríguez y G. Fernández. DT: L. Ramos.