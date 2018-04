Mete cuchara

El cansancio, los bajos rendimientos futbolísticos y la indisimulable lesión de Walter Gargano hacen que Leonardo Ramos maneje cambios para el partido de mañana ante Atlético Tucumán por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.



El fondo está cantado, con Kevin Dawson en el arco y Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias y Rodrigo Rojo (ingresa por el suspendido Lucas Hernández) en la defensa. ¿Y del medio para adelante? Ahí arrancan las interrogantes...



Luego de las últimas presentaciones, donde Peñarol no tuvo la misma consistencia en el mediocampo con la baja del “Mota”, toma fuerza la posibilidad de que ingrese Mathías Corujo. El tema es en qué lugar entra el “Chiche”. Hay tres alternativas: que lo haga de volante central para compartir el centro del campo con el “Cebolla” Rodríguez, que ingrese como doble cinco con Guzmán Pereira y el “Cebolla” pase al carril zurdo o la más probable: que juegue como volante por derecha. En esta última opción, Peñarol no solo ganaría fuerza en esa zona de la cancha si no que también probaría una buena opción luego de los bajos rendimientos de Giovanni González y Fabián Estoyanoff. Ramos probó con los dos en este semestre y aún no terminaron de convencer.



Cabe señalar también que la decisión que el entrenador tome en el armado de los volantes puede depender también del momento que atraviesan los laterales. Guillermo Varela llegó muy cansado tras la gira por China con la selección y Rodrigo Rojo apenas jugó dos partidos desde que llegó al club (uno de ellos en la altura), por lo que aún es difícil medir su nivel.

Foto: Gerardo Pérez.

Lo cierto es que sea cual sea la forma en que el DT acomode las piezas, Agustín Canobbio y Cristian Rodríguez no se perderán este partido.



La otra interrogante que puede plantearse es en ofensiva. ¿Quién acompañará a Maximiliano Rodríguez? Gabriel Fernández viene como titular, pero Cristian Palacios anotó los últimos dos goles del equipo (ante Atenas y Danubio) ingresando desde el banco de suplentes. Tienen características totalmente distintas. El “Toro” se mueve mejor de espaldas, es un apoyo importante para los volantes y tiene otra presencia física, mientras que el “Chorri” se siente más cómodo de frente al arco, cuando lo ponen en carrera, para buscar ganar en el uno contra uno.



“Leo” Ramos mete cuchara en la oncena que irá desde el vamos. Tras una semana agitada donde dejó en dos oportunidades la punta del Torneo Apertura, buscará la recuperación en el certamen continental. El triunfo será importante para quedar bien perfilado en busca de la clasificación, pero principalmente para ganar en confianza y volver a convencerse con lo expuesto en la cancha.

Foto: Gerardo Pérez.

El rival:

- Llegó a Montevideo: Atlético Tucumán venció el sábado a la noche a Independiente en Avellaneda (2-0) y quedó en el puesto número 13 de la Superliga de la vecina orilla. Tras el partido ante el “Rojo”, el plantel aprovechó para permanecer en Buenos Aires. El domingo trabajaron en las instalaciones de Arsenal de Sarandí y ayer arribaron a Montevideo.



- Llega con una duda: El equipo asoma con Augusto Batalla; Daniel Villagra, Rafael García, Mauro Osores, Gabriel Risso; Guillermo Acosta, Nery Leyes, Rodrigo Aliendro; Luis Rodríguez, Javier Toledo y la duda: Leandro Díaz, Gervasio Núñez o David Barbona. Tres nombres para un lugar en al ataque. Habitualmente, el equipo tucumano se para con una figura de 4-3-3.



- Cuatro celestes: Atlético Tucumán cuenta con cuatro uruguayos en el plantel. Rafael García es el único que se anuncia como titular. Gonzalo Freitas y Mauricio Affonso, ex-Peñarol, estarán en el banco. Andrés Lamas sufrió un desgarro y no podrá ser de la partida. El otro ex-Peñarol que estará en cancha es Javier Toledo, centrodelantero argentino que pasó en 2014.