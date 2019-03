La metamorfosis hacia Gutiérrez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Si repasamos los últimos entrenadores de Nacional, el club no ha seguido una línea en cuanto a la forma de juego a la hora de las elecciones. Claro que este hecho va de la mano con las necesidades del momento.



Gustavo Munúa, Martín Lasarte, Alexander Medina, Eduardo Domínguez y ahora Álvaro Gutiérrez tienen diferentes ideas, más allá de que entre algunos de ellos hay rasgos que los asemeja.



Hoy la necesidad tricolor es conseguir resultados de inmediato. Junto a Defensor Sporting está último en el Apertura y debe empezar a ganar para no comprometer la Tabla Anual.



En ese sentido, para la Directiva que encabeza José Decurnex, el “Guti” es el indicado. Es un entrenador pragmático, con ideas claras. Se podrán compartir o no, pero los hinchas de Nacional saben a qué juegan sus equipos.



Como es sabido, con Gutiérrez Nacional fue campeón uruguayo y uno de los aspectos más característicos de su forma de conducción es que rara vez cambia el equipo.



Busca afirmar una oncena y darle rodaje. Algo que precisamente no pasó con Eduardo Domínguez y fue uno de los hechos que le terminó pasando factura al DT argentino.



Frases como el que “no corre no va a jugar” o “lo primordial en este momento es mantener el arco en cero” hablan a las claras de cuál será el enfoque inmediato del “Guti”.



Buscará un equipo solidario, donde todos marquen y genere una solidez defensiva que no ha tenido en la temporada, excepto en la Libertadores, donde no le han anotado.



En la temporada 2014-2015 jugó frecuentemente con un 4-2-3-1 (otra veces utilizó un 4-4-2) con un doble cinco fuerte y con personalidad (Arismendi - Porras) y con tres jugadores adelantados con Barcia, Pereiro y De Pena y con Iván Alonso como centrodelantero. También entraban Fernández y Álvaro Recoba.



Da la impresión que Gutiérrez apelará en estos momentos a jugadores con carácter, como Rafa García que, junto a “Papelito”, son los dos jugadores que se mantienen de aquel plantel que fue campeón.



Gutiérrez no es un apasionado de la tenencia de la pelota, tiene un juego vertical y la solvencia en defensa no se negocia. Por eso puso rápidamente manos a la obra para ya el domingo, contra Plaza Colonia, obtener el primer triunfo en el Torneo Apertura.

Álvaro Gutiérrez Es un entrenador que busca ser pragmático. Primero busca cuidar su arco en cero, tal cual lo anunció en su presentación del lunes, para después sí apostar a atacar. Es un técnico que se adapta a las circunstancias y que no se casa con ningún sistema de juego. Cuando fue Campeón Uruguayo con Nacional en la temporada 2014-2015 habitualmente alternó entre un 4-2-3-1 y un 4-4-2.