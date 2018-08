Messi no vuelve, por ahora, a la selección

"Lionel Messi agradeció el llamado, pero comunicó su decisión de no jugar para la selección al menos hasta fin de año". La información fue confirmada por fuentes de la AFA. El comité ejecutivo de la asociación había decidido hace unos días que fueran Lionel Scaloni y Pablo Aimar los entrenadores interinos del seleccionado mayor, que deberá jugar dos amistosos en Estados Unidos durante la doble fecha FIFA de septiembre. El 7 del mes próximo se medirá con Guatemala en Los Ángeles, mientras que cuatro días después jugará con Colombia en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Luego de la prematura eliminación del seleccionado en el Mundial de Rusia -quedó eliminado en octavos de final por Francia, que se llevaría la Copa del Mundo-, dos incógnitas rodeaban al Seleccionado. Una era la del entrenador, Jorge Sampaoli, cuyo contrato fue rescindido por la AFA días después de regresar a la Argentina. La otra era la de Lionel Messi quien, según se supo hoy, no viajará a territorio norteamericano. Tampoco estará entre los nominados para las fechas de octubre (del 8 al 16) y noviembre (12 al 21). Uno de los cuatro partidos que podría disputar Argentina sería frente a Brasil en Arabia Saudita, aunque el encuentro todavía no tiene ni fecha ni sede confirmadas.

"Este semestre se puede aguantar", dijeron en la AFA sobre el perjuicio económico que podría generarles la ausencia del capitán. De todas maneras, el contrato firmado entre la AFA y Torneos establece que el cachet por partido amistoso en el exterior no varía si Messi está entre los convocados o no. Torneos paga 1,4 millones de dólares, más otros 300 mil billetes norteamericanos en concepto de derechos televisivos de los partidos. Las condiciones cambian cuando los encuentros se organizan en la Argentina, algo que, por ahora, no sucederá.

Una renovación que comenzará ahora.

En las últimas horas, Scaloni y Aimar, quienes se harán cargo de la selección en los amistosos, tiene nombres como los de Armani, Lo Celso, Dybala, Icardi y Lautaro Martínez como titulares. Lautaro e Icardi son los dos delanteros, Dybala el que está atrás y Lo Celso de doble 5, por lo que tienen pensado un 4-2-3-1. En la diagramación no surgieron por el momento llamar a los llamados "históricos" de la Selección.

Otamendi, Mercado, Bustos, Funes Mori, Tagliafico, Pavón, Ascacibar, Foyth, Centurión, Angel Di María y Joaquín Correa, son otros de los nombres que suenan para los cotejos que disputará en la próxima fecha FIFA la selección albiceleste.