Messi volvería a Argentina de no ser por la inseguridad

"Leo tiene mucho amor por la Argentina, la gente nunca lo termina de entender. Si no fuese por la inseguridad, no tengo ninguna duda que jugaría en Argentina, eso es lo único que pueda afectar a la hora de volver”, aseguró Maxi Biancucchi, el primo de Messi, un ex jugador que hoy se desempaña como representante de jugadores en Paraguay.

Fue así, en una charla con Ataque Futbolero, Biancucchi revivió las viejas ilusiones de los hinchas argentinos de ver a Messi jugando en un equipo de su país. "Es mi sueño poder verlo a Leo en Newell's, pero lo veo complicado. Es difícil, imagináte que Messi juegue un clásico, los nenes tienen que ir a la escuela... La ciudad es un infierno", dijo el primo del futbolista de Barcelona.

Biancucchi recordó a su vez las épocas de su niñez cuando jugaban con Leo en la calle. "Nosotros éramos más grandes pero él le daba un baile tremendo a todos y por eso le querían pegar. Pero se la aguantaba".