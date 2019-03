Messi y Suárez Vs. Ramos y Reguilón: ¿Qué pasó en los duelos del clásico?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En pocos días, Real Madrid y Barcelona chocaron dos veces por Copa del Rey (clasificó el Barça) y una última vez por LaLiga donde Rakitic le dio la victoria al equipo blaugrana. El del pasado fin de semana fue el más picante de los enfrentamientos y dejó varios duelos entre los jugadores dentro del terreno de juego.



Las cámaras de El Día Después, como es costumbre, siguieron las acciones de los jugadores y mostraron qué se dijeron en cada uno de los choques.



El primero fue el de los capitanes: Lionel Messi y Sergio Ramos. Poco después Gerard Piqué fue a buscar explicaciones con el 4 del Real Madrid y para entonces el clásico ya había subido de temperatura.

Sergio Ramos Vs. Lionel Messi:

Antes de irse al descanso, Ramos pareció ganarle una pelota dividida a Messi pero la mano del central madridista golpeó en la cara del argentino, que quedó tirado en el suelo dando vueltas y no aceptó las disculpas de su rival. El clásico se comenzaba a caldear y el árbitro se rodeaba de protestas de los jugadores.

Luis Suárez Vs. El línea:

Fue un duelo de miradas. Ya en el segundo tiempo y luego de una mano que le cobraron al salteño, hasta Ernesto Valverde perdió la calma con el juez de línea. Mientras tanto, el uruguayo se paró frente al árbitro buscando una explicación, pero éste evitó todo contacto visual.

Sergio Reguilón Vs. Luis Suárez:

Fue el choque central del partido. En Madrid defienden al joven lateral y atacan a Suárez llamándolo "impresentable", mientras que los diarios de Barcelona destacan las palabras que dijo Reguilón y pueden leerse claramente de los labios en el video.



“A mí no me toques. No me toques. Tú sí que eres feo, tú sí que eres feo”, le dijo Sergio Reguilón a Luis Suárez que tocaba el cuello del jugador merengue para intentar que perdiera la calma. Más tarde, el defensa le dijo “conejo” al delantero uruguayo.

Sergio Reguilón Vs. Lionel Messi

Y pareció al final que Sergio Reguilón perdió la calma. Lionel Messi llegó para interceder en el cruce entre el del Madrid y Luis Suárez y Reguilón tampoco se calló con el argentino.



“¿Qué? ¿Qué te pasa a tí ahora? ¿Qué te pica? Pulga”, le dijo el lateral izquierdo del Real Madrid a Messi cuando lo vio venir.

¿Hubo ganador?

Siempre hubo y habrá duelos personales entre los jugadores, eso hace tan apasionante al fútbol y los protagonistas entienden que esas cosas quedan dentro de la cancha aunque la tecnología las haga trascender y las repita una y otra vez.



Lo cierto, es que Barcelona está en la final de la Copa del Rey donde jugará ante Valencia y mira a todos desde arriba en la tabla de posiciones de LaLiga donde marcha primero con 60 puntos, seguido del Atlético de Madrid con 53.