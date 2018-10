Sin Messi, Suárez debe tomar las riendas como conductor de Barcelona

Minuto 27 del partido del pasado sábado entre Barcelona y Sevilla. Messi cae al césped, se dobla el codo y se queda en el piso tomándose el brazo con dolor. Luego se confirmó lo peor: la lesión del "10" lo dejará afuera por varios partidos, entre ellos contra Inter este miércoles y también del clásico contra Real Madrid del próximo domingo.

Antes de salir de la cancha, antes de lesionarse, el argentino ya había otorgado un gol (minuto 2 a Coutinho) y anotado otro (12' tras pase de Luis Suárez). Una constante de toda la temporada, donde en apenas 12 encuentros suma 12 tantos y además 5 asistencias. Su juego, los espacios creados, las jugadas creadas y los partidos destrabados no están reflejados en esos 17 goles que hizo posible de forma directa.

Hasta el momento Messi estuvo presente en todos los partidos de la temporada del Barcelona, que lo tiene primero en LaLiga y con triunfos en ambos partidos jugados por Champions League, luego de ganar la Supercopa de España contra Real Madrid. Ahora con la fractura en el radio del brazo derecho, el Barça deberá rebuscárselas para encontrar el juego y los resultados sin su crack, el principal entre todos los que tiene.

Los grandes jugadores de Barcelona deberán tomar más protagonismo ante la ausencia de Messi. Iván Rakitic, Philippe Coutinho y sobre todo Luis Suárez son los apuntados, los jugadores maduros con calidad para ponerse el equipo sobre los hombros en los próximos partidos difíciles.

"A parte de tener al mejor jugador del mundo no podemos depender de que entre Leo a solucionar las cosas. Tenemos que mejorar", dijo Lucho hace poco menos de un mes cuando el Barça no pasó del empate contra Athletic de Bilbao en el Camp Nou.

"Los que estamos aquí en el Barcelona somos muchos jugadores que estamos por méritos propios y que han demostrado mucho en otros clubes. No depende de que entre Leo o entre Busi (Sergio Busquets), tendríamos que haber ganado el partido antes de la entrada de ellos", agregó.

Suárez no ha tenido su mejor arranque de temporada, anotando apenas cuatro goles y dos de ellos de penal. Aunque es cierto que el uruguayo cada vez más aporta más en otras facetas del juego. Por ejemplo, es el segundo jugador del plantel del blaugrana con más asistencias de gol (Messi es el primero con 5) por sus pases de gol. El salteño ha asistido tres veces al argentino (en el 3-0 vs. Alavés, el 1-1 vs. Valencia y el 4-2 vs. Sevilla) y una vez a Ousmane Dembelé (en el 8-2 vs. Huesca).

Incluso uno de los delanteros referentes de los últimos tiempos y también ex jugador del club, Rivaldo, dijo que ante la ausencia de Messi "podría ser una oportunidad para que otros jugadores den un paso adelante y demuestren su calidad en partidos importantes contra el Inter o el Real Madrid. Coutinho y Luis Suárez pueden llegar a tener un papel muy importante en esta fase en la que el Barcelona esté sin Messi".

Suárez tomará más protagonismo ante la ausencia del "10". No solo llevándolo cada día a los entrenamientos en al ciudad deportiva por la cercanía con la que viven, sino también en cancha.

El primer desafío es este miércoles a las 16:00 (horario uruguayo) contra el Inter de Milán en el Camp Nou por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League.