Messi se sinceró y habló de todo: “Yo quiero ganar algo con la selección”

El más sincero. El que elude lo que tiene ganas y va a toda velocidad hacia donde quiere. Ese fue el Lionel Messi que habló en el programa “El que abandona no tiene premio” de la radio argentina Club Octubre.

Por primera vez desde que Argentina fue eliminada por Francia en octavos de final del Mundial de Rusia, el delantero del Barcelona habló con un medio argentino. Fueron ocho meses donde la Albiceleste no fue mencionada por el futbolista, quien volvió a ponerse esa camiseta recién el viernes 22 de marzo en la derrota por 3 a 1 ante Venezuela.



Y en ese tiempo corrió mucha agua bajo el puente, eran muchas las preguntas para hacerle y por eso la conversación duró más de una hora. “Hay mucha mentira, muchas cosas inventadas. La gente cree lo que se dice, me da bronca y pensé que la gente también me tenía que escuchar a mí”, dijo el astro y comenzó a hablar.

Baja anticipada.

¿Por qué Messi jugó solo el amistoso contra Venezuela y no se quedó para el juego ante Marruecos? “Se hizo costumbre inventar, darme palo cuando vengo a la selección y también cuando no estoy. La realidad es que vengo con una pubalgia desde antes del parón de diciembre. Vengo entrenando poco, no juego todos los partidos, este es el año que menos minutos llevo jugados (en Barcelona). Me vengo cuidando. (Lionel) Scaloni sabe esto y decidió que al segundo partido ni siquiera viaje. No había nada arreglado de antemano, yo iba con la idea de jugar los dos partidos. Después de jugar el primer partido decidió que me tome el descanso para recuperarme y no agravar la lesión”, afirmó Messi.

Golpe ruso.

¿Cómo tomó la eliminación en el Mundial 2018? “Fue de los peores momentos que me tocó vivir en la selección. El no ganar el primer partido (ante Islandia), el haber errado el penal, hizo que fuéramos a remolque en los siguientes partidos. Contra Croacia era muy parejo y a raíz del gol nos desordenamos. Después clasificamos con mucha suerte a lo último y contra Francia cuando nos pusimos 2 a 1 enseguida nos hacen el gol y otra vez volver a empezar. Desde el principio venía mal, no fue lo que esperábamos, clasificar también nos costó, fue complicado todo”.

“Club de amigos”.

Messi en el partido entre Argentina y Venezuela. Foto: Efe.

Para Messi, “esta generación vivió cosas anormales que no habían pasado con selecciones anteriores” en el relacionamiento con la prensa. “Que se digan tantas barbaridades, que las digan con tanta tranquilidad y sin pensar en nada... la verdad que antes no lo había visto. Considero que está selección logró cosas extraordinarias: llegamos a la final del mundo, jugamos dos finales de Copa América. Siempre tuvimos quilombo con el periodismo. Por eso en un momento intentamos no hablar, porque habían pasado cosas que no eran normales. Si no nos cuidábamos y no hacíamos fuertes entre nosotros, se iba a seguir diciendo de todo, que también se hizo”, consideró.



En este sentido, se refirió a la teoría del “club de amigos” que gobernaba la selección pasando por encima de los entrenadores de turno. “Decían que yo ponía los jugadores y los técnicos, prácticamente que manejaba la AFA, algo que no era verdad. El ‘club de amigos son el ‘Pipa’ Higuaín, Agüero, Mascherano, Di María. Me decís ‘club de amigos’ y en ese momento, esos jugadores eran de los mejores del mundo. Te da bronca eso”.



“El ‘Kun’ (Agüero) lo dijo muchas veces: ‘soy el mejor amigo de Leo, estuve 10 años en la selección y la mayoría de las veces fui suplente’. Si eligiera los jugadores, mis amigos jugarían”, indicó.



¿Hubo una reunión con Jorge Sampaoli luego de la derrota ante Croacia en el Mundial? “Nos juntamos como equipo y lo hablamos porque estábamos en una situación límite. Era el último partido del grupo, nos íbamos en primera ronda, iba a ser uno de los mayores fracasos en la historia de la selección. Nos unimos, hablamos, dijimos las cosas como hacen los grandes grupos y nada más, es algo que tiene que pasar para la mejoría del equipo”.



Algunas versiones manejadas por los medios de prensa argentinos tampoco le gustaron a “La Pulga”: “Dijeron que mi padre tenía poder para hacer cosas en la AFA, una locura. Yo no escucho y no miro TV, pero la que sufre es la familia. Cualquiera dice cualquier cosa y nadie dice nada, y la gente compra eso. Y después yo soy el hijo de puta que tengo a mi viejo manejando la AFA que hace lo que nosotros queremos, y son todas mentiras”.

Selecciones.

Messi fue consultado sobre las críticas recibidas por exintegrantes de la selección argentina, como Óscar Ruggeri. Dijo que es algo que “duele y molesta” porque “somos un grupo que no está continuamente vendiendo humo y teniendo que decir a cada rato que damos todo por la selección. No tenemos que decirlo continuamente, lo demostramos de otra manera. Ya sabe todo el mundo que amamos a la selección. El que quiera creer otra cosa que la crea, pero nosotros por la selección hicimos muchísimas cosas y no salimos a vender humo. Somos jugadores profesionales, queremos a la selección, si no, no hubiese ido más, me hubiese quedado en mi casa, si a mí no me obliga nadie a ir”.



“No voy a salir a cada rato diciendo que amo la selección y que quiero estar siempre, yo no soy así, demuestro mi cariño a la selección de otra manera”, recalcó.

Volver.

“Voy a seguir volviendo, yo quiero ganar algo con la selección, estuvimos muy cerquita y voy a seguir intentando” dijo Messi, despejando por completo las dudas del pasado.



Sobre su corta renuncia a la albiceleste y su vuelta, comentó que “cuando decidí volver tuve mucha gente en contra, familia, amigos, que decía que volvía a que me maten, a sufrir. Mi hijo de seis años me preguntaba ‘¿por qué te matan en Argentina papi?’, le decía que son algunos, que la gente me quiere, que cuando voy a Argentina me demuestran cariño, que son algunos que hablan mal”.



“Hay que seguir intentándolo. Tenemos dos Copas América ahora. Dios sabe por qué hace las cosas, quizás ese no era el momento, Llegará en algún momento, o no”, reflexionó.

Nueva Argentina.

Tras el Mundial, varios veteranos dejaron de ser convocados a la selección argentina. La reciente fecha FIFA fue la primera en la que Messi pudo compartir tiempo con la nueva generación, dirigida por Lionel Scaloni. ¿Qué opina del recambio? “Es normal, hay un montón de chicos con mucho potencial. Pero creo que fue brusco, que se tendría que haber hecho de a poquito, en años anteriores, mechando jugadores jóvenes y de experiencia. Necesitan tiempo y partidos para ser una selección fuerte otra vez, no matarlos porque se empiece a perder partidos”.



¿Argentina sigue siendo potencia futbolística? “El respeto por Argentina está siempre, porque se lo ganó. Pero siendo realistas, después hay que ganárselo dentro de la cancha y hoy por hoy falta mucho trabajo para ser una potencia. Hay que tener paciencia y esperar que estos chicos sigan creciendo y se vayan haciendo fuertes”.



Algunas frases de Messi.

- "Tenemos una sal bárbara, porque si hubiésemos ganado la Copa del Mundo de Brasil hubiese sido todo diferente. Hicimos todo bien para ganar ese partido y por un detalle no se dio. Y ahí vinieron todos los quilombos".



- "Nunca sentí que la camiseta 10 fuera un peso. En el momento que me la dio Diego (Maradona), lo tomé con normalidad. Nunca tuve esa sensación. En el Barcelona venía de Ronaldinho y tampoco lo sentí de esa manera".



- "Hoy por hoy es difícil elegir al mejor (luego de él y Cristiano Ronaldo). Hay muy buenos jugadores como Neymar, Mbappé, Hazard, Suárez, el Kun. Cualquiera de ellos puede ser el mejor del mundo".



- "Siempre que fui a Argentina la gente mostró un cariño impresionante. Yo sé que son los menos los que están buscándome mierda. El que no me quiere, lamentablemente me va a tener que aguantar un poco más".