Messi quiere que Neymar vuelva al Barcelona, pero la ve muy difícil

Lionel Messi admitió que tanto a él como al resto del equipo les encantaría que Neymar pegue la vuelta al Barcelona y no solo por su calidad futbolística, sino por lo que aportaba en el vestuario.

En una entrevista concedida al diario deportivo español Marca, el crack del Barcelona no eludió referirse a los constantes comentarios que existen sobre un posible regreso de Neymar a la institución y entregó su opinión: “Lo veo complicado. Nos encantaría que volviera por lo que significa, tanto como jugador como para el vestuario. Somos amigos, vivimos cosas muy lindas, otras no tanto, pero pasamos mucho tiempo juntos. Sin embargo, veo muy difícil incluso que salga de París. El PSG no va a dejar que le quiten a Neymar”.

Por otra parte, el argentino volvió a insistir que todo el club está enchufado para lograr recuperar la Champions League. “Todos los años hay motivación por ganar la Champions. Es única, especial, la más linda que me tocó jugar a nivel de clubes. Una competición totalmente diferente y que todos en Barcelona queremos ganar".