Messi fue presentado como nuevo jugador del PSG: "Tengo la misma ilusión que cuando era un nene"

Lionel Messi fue presentado este miércoles sobre el mediodía francés como nuevo futbolista de PSG. El argentino, de 34 años, se sentó en conferencia junto al presidente Nasser Al-Khelaïfi y habló por primera vez como jugador del equipo parisino. "Vengo acá porque es un club muy ambicioso", afirmó.

La expectativa por escuchar al nuevo número 30 era grande y eso quedó demostrado. Se hicieron preguntas en español, francés e inglés. El mundo entero estaba expectante por tener la palabra de Messi. "Estoy muy feliz. Todos saben de mi salida de Barcelona hace unos días, donde realmente fue muy duro. Son muy difíciles los cambios después de tanto tiempo. La felicidad ahora es enorme. Quiero empezar a entrenar ya, no aguanto más la hora de encontrarme con mis compañeros, el cuerpo técnico y empezar esta nueva etapa (...) Quiero agradecer al presidente y a Leonardo (director deportivo) por cómo se pusieron a disposición apenas salió el comunicado de Barcelona. Lo arreglamos muy rápido", indicó.

"Llego a un equipo que está armado más allá de los fichajes que se hicieron esta última temporada. Yo vengo a ayudar, con muchísima ilusión y más ganas que nunca", añadió.



Respecto a la posibilidad de poder estar en el mismo plantel que futbolistas como Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María, Marco Verratti o Sergio Ramos, respondió: "Es una felicidad enorme. Una locura compartir el día a día con esta plantilla. Hay grandes jugadores en todas las líneas. Tengo mucha ilusión por comenzar a entrenar y competir. Lo voy a disfrutar",



"El cuerpo técnico y el plantel que tiene el PSG tuvo mucho que ver para que yo elija este club. Tengo gente amiga, conocida en el vestuario. Uno ve la plantilla y se ilusiona. Tanto el PSG como yo buscábamos los mismos objetivos estando separados, espero que ahora juntos los podamos conseguir estando juntos (...) Tenego la misma ilusión que cuando era un nene. Amo el fútbol y voy a dar lo mejor para conseguir los objetivos", sumó.

El gran objetivo: la Champions League

"Ya lo dije otras veces, mi deseo e ilusión de ganar otra Champions League y creo que vine al lugar ideal", manifestó Messi sin eludir la gran responsabilidad que sabe que tiene el club por conseguir el trofeo más importante de Europa.



De todos modos el argentino, que ya la ganó cuatro veces, avisó: "No es fácil. A veces podés tener el mejor equipo del mundo y no ganás. No siempre gana el mejor. A veces los pequeños detalles te pueden dejar afuera. Es difícil ganar la Champions. Es una competición donde están los mejores".



¿La posibilidad de cruzarse al Barcelona? "Esto es fútbol, puede pasar y veremos", sostuvo. En ese sentido remarcó que sería "lindo" por volver al equipo donde desarrolló toda su carrera profesional, pero "muy raro" a la vez por regresar a su "casa".

El calor de la gente y la ciudad

"Fue una locura de la gente, cómo se volcó a la calle. Apenas salió el comunicado de Barcelona, ya vi que había gente del PSG en la calle y aún no habíamos hablado nada", respondió sonriente.



Messi recalcó en dos oportunidades durante la conferencia que la posibilidad de vivir en París fue un punto que también influyó en su decisión. "Es una ciudad espectacular y la vamos a disfrutar con mi familia, no tengo dudas", dijo.