Messi lleva más goles de tiro libre en cinco años que equipos enteros de Europa

MisterChip, el periodista e investigador deportivo español a quien no se les escapa un número, reveló que Lionel Messi es el futbolista que más goles de tiro libre convirtió en las grandes ligas europeas en los últimos cinco años: 20. Y más: el argentino suma más conquistas de falta que cualquier otro equipo completo de los grandes campeonatos.

Hay un solo jugador en actividad más efectivo frente a una barrera y es Cristiano Ronaldo, con 53, pero MisterChip observó que el argentino se encuentra a ritmo ascendente en tanto el portugués está en línea descendente.

En toda su carrera, Messi hizo 50 goles por esta vía, 44 en Barcelona y seis en la Selección argentina. El medio centenar llegó el martes, frente a Valladolid, en el triunfo de Barcelona por 5 a 1.

En esa lista hubo goles al palo del arquero, al ángulo más lejano, desde cerca del área y desde lejos, por arriba y hasta por debajo de la barrera. Su conquista ante Liverpool, por el partido de ida de las semifinales de la Champions League 2018-2019, fue elegido el mejor gol de la temporada por una votación en Internet convocada por la UEFA.

Como el rosarino ya lleva 703 goles en primera división, eso indica que convierte de tiro libre uno de cada 14 goles. La cifra no impresiona, pero debe aclararse que 64% de esos los marcó en los últimos cinco años: 32 con la camiseta blaugrana, cuatro con la albiceleste, según una estadística del diario Clarín. Claro que en sus primeros años en Barcelona, la prioridad para los lanzamientos la tenían otros, como Ronaldinho o Xavi. Su mejor aprovechamiento de las faltas se registró en 2010, con diez goles, todos con Barcelona.

Clarín sugiere que Messi aprendió “de grande” a rematar tiros libres, y que su profesor fue Diego Maradona. En ese sentido, el expreparador físico de Maradona Fernando Signorini relató una anécdota sugestiva en su libro Fútbol llamado a la rebelión. En febrero de 2009, cuando Maradona era el técnico de la Selección argentina, Messi y otros futbolistas le pidieron permiso para practicar tiros libres después del entrenamiento. Leo falló el primero y decidió irse al vestuario. Entonces, Diego lo llamó y le dijo: “Leíto, Leíto, vení, papá. Vamos a hacerlo de vuelta. Poné la pelota acá y escuchame bien: no le saques tan rápido el pie a la pelota, porque si no ella no sabe lo vos querés”. Signorini escribió que Maradona “la acarició con la zurda y la clavó en el ángulo, inflando la red ante la mirada de admiración de Messi”.

En una entrevista reciente con Marca, Messi reveló su “secreto”: “Muchas veces después de las prácticas en Barcelona me quedo a patear tiros libres. Uno se va acostumbrando a pegarle de una manera y agarrando cada vez más la forma de hacerlo bien. Al final, todo es entrenar. Hay que entrenar y mirar. Hoy se estudia todo”, explicó.



Una especialidad de los tiempos modernos



Si se revisan las crónicas y se repasan las filmaciones de los partidos más importantes de la historia del fútbol mundial, se comprobará que hasta la década de 1970 eran raros los goles de tiro libre. Por eso, la lista que aquí se publica de los mayores goleadores en esta especialidad está integrada por jugadores prácticamente contemporáneos, si bien salvo Cristiano Ronaldo ya están todos retirados.

La investigación la realizó la página web Goal y se reproduce como aproximación, pues hay diferencias con la cuenta de Maradona, por ejemplo.

La estadística atiende sobre todo a los goles marcados en Europa. Queda la interrogante, por ejemplo, sobre cuántos hicieron en Brasil especialistas como Roberto Rivelino o Nelinho, que nunca defendieron a equipos europeos. ¿Y Pelé? A O Rei se le atribuyen 1.282 goles en su carrera, aunque la cifra ha sido ajustada varias veces. No hay indicación de cuántos fueron de tiro libre.

¿Y por qué antes no se marcaba tanto de tiro libre? Más allá de que en todas las épocas hubo futbolistas con espléndido remate, una conclusión es que ha mejorado la técnica de los ejecutantes, a través de horas y horas de práctica que no eran usuales hace 70 años. Con sistemas defensivos más estrictos, el aprovechamiento de las pelotas quietas se volvió vital.

Los balones actuales, más livianos, facilitan el vuelo por sobre la barrera (las referencias a antiguos goles de tiro libre hablan de “taponazos” que atravesaban la barrera). También las canchas de hoy, casi alfombras de césped, permiten el toque justo.



Algunos de los grandes ejecutantes uruguayos



Como ocurre en el resto del mundo, en el fútbol uruguayo los goles de tiro libre son una especialidad moderna. ¿Cuántos se marcaron así en las legendarias campañas de la Celeste o en los primeros títulos continentales de los clubes grandes? Casi ninguno.



No existen estadísticas fiables sobre goles de falta en el fútbol uruguayo, pero entre los más prolíficos no hay dudas que están Pablo Bengoechea, Álvaro Recoba, Juan Ramón Carrasco, Antonio Pacheco y Arcenio Luzardo.

Un poco más atrás en el tiempo, Julio César Morales y Pedro Rocha exhibieron magníficas pegadas.



Se cuenta que Juan Eduardo Hohberg le daba tan fuerte a la pelota que atravesaba las barreras, seguramente porque estas se “arrugaban”. Pero no hay cifras de cuántos goles logró así.

Y hace un poco menos de un siglo, Héctor Scarone se volvió legendario, entre otras cosas, por su remate. Solía practicar tiros al arco colocando por ejemplo un sombrero sobre el travesaño, y lo bajaba de un pelotazo. Se asegura que nunca falló un penal. Pero no hay indicios de cuántos tiros libres convirtió.

Con carreras realizadas en sus tramos principales en el exterior, no pueden faltar en esta evocación Diego Forlán, Luis Suárez y Edinson Cavani, tres grandes rematadores. Los dos últimos siguen en actividad, aunque en sus clubes sufren la competencia de otras figuras a la hora de pararse frente a una barrera.



Una última comprobación: en las competencias internas, los goles por esta vía resultan cada día más raros. Los especialistas ya se marcharon a otros medios.