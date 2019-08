Messi se lesionó y no viajará con Barcelona a la gira por Estados Unidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Barcelona amaneció este lunes con una inesperada noticia: Lionel Messi sufrió una lesión en el sóleo de su pierna derecha y será baja en la gira del equipo catalán por Miami y Michigan, donde se enfrentará al Napoli.

El club blaugrana, mediante un breve comunicado que publicó en su página web, explicó: "El jugador del primer equipo Leo Messi, que ha reaparecido este lunes a los entrenamientos tras las vacaciones veraniegas, se ha retirado del entrenamiento por unas molestias en la pierna derecha. Las pruebas realizadas han mostrado que tiene una lesión de primer grado en el sóleo. De esta manera, Messi se quedará en Barcelona haciendo recuperación y no viajará a la gira por Estados Unidos y su evolución marcará su disponibilidad".



La noticia cayó como un balde de agua fría en la última sesión de entrenamiento del Barcelona antes de viajar a Estados Unidos este mediodía.



En su cuenta de Instagram, Messi publicó que "tenía ganas de arrancar y lamentablemente tuve un percance en el primer entrenamiento que me va a dejar afuera un tiempito".



"Les agradezco a todos sus mensajes y las muestras de cariño, quería estar con el equipo y con la gente que nos sigue en USA. Esta vez no podrá ser, pero nos volveremos a ver pronto. Un abrazo a todos", sentenció el posteo.

El crack rosarino, que junto al brasileño Coutinho y el chileno Arturo Vidal, realizaba hoy el primer entrenamiento de la pretemporada luego de sumarse ayer al equipos luego de sus vacaciones post Copa América 2019, sintió molestias durante la práctica.



Luego de realizarle exámenes en la zona dolorida, los médicos de la institución catalana confirmaron una lesión de grado uno en el sóleo derecho y decidieron que se quedara en Barcelona realizando la rehabilitación correspondiente. Messi recién podrá trabajar con sus compañeros el próximo 12 de agosto, una vez que regresen de suelo estadounidense.



Barcelona debutará en La Liga el viernes 16 de agosto frente al Athletic de Bilbao.