Messi le responde a Eric Abidal en Instagram: "si no se da nombres se ensucia a todos" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No es uno de los actos que suele hacer el 10 del Barcelona y él mismo lo dijo. "Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones", escribió Lionel Messi en una historia de Instagram citando una nota del diario Sport sobre declaraciones de Eric Abidal, director deportivo.

Todo se da a raíz de una entrevista del periódico catalán al exfutbolista francés, compañero de Messi durante seis temporadas entre 2007 y 2013. La misma está titulada con la fase "Tras el clásico empezamos a concretar la marcha de Valverde" y en la bajada se agrega: "El responsable del área deportiva explica que muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho'". Esta última frase es la resaltada por Messi para publicar sus declaraciones.

"Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primero en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman", agrega en la publicación.

Y cierra: "Por último creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas".