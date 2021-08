Messi con Ibai Llanos: la firma que no salía, el debut de Leo en Twitch y el "estoy todo transpirado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Su vínculo con los futbolistas ha ganado mucho peso y si a alguien le quedaban dudas, la presencia de Ibai Llanos en la presentación de Lionel Messi las despejó por completo. Con un celular y algunos colegas que lo acompañaban, el streamer realizó una breve entrevista que por momentos tuvo más de 300.000 personas en vivo.

Lo que genera es tal que el español fue invitado por el propio PSG para poder entrevistarlo y tener algunos minutos con el argentino en el vestuario de su nuevo equipo.

Ibai afirmó que buscaba ir un poco más allá de lo deportivo y Messi le confesó: "estoy muy cansado. Te llevan de un lado a otro, te hacen entrevistas y yo lo que quiero es empezar a entrenar, pero estoy feliz".



La presencia del streamer en la cena que tuvo Messi en Barcelona con Agüero y varios excompañeros del Barcelona llamó la atención y la "Pulga" remarcó: "El 'Kun' estaba ahí y le dije que íbamos a vernos antes de que se vaya, vos estabas con él y por eso le dije que fueran los dos".



"No sé si eran los nervios o qué, pero te comportaste. No sé si comiste mucho o poco", agregó el argentino luego de que en redes sociales hicieran mención de que Ibai se "había comido todo en la casa de Messi".

Uno de los momentos más increíbles de la entrevista se dio cuando Ibai quiso que Messi le firmara dos camisetas del PSG con el número "30" y el nombre del rosarino, pero se encontró con un problema: no había llevado marcador.



Apareció uno rápidamente, pero había un detalle en el que no repararon. Era negro y en la camiseta completamente azul prácticamente que no se veía. Por suerte pudieron cambiarlo y con uno claro, Leo firmó ambas camisetas.



Messi le pidió a Ibai que estirara la camiseta para poder firmarla y este en tono de broma le dio a entender que quien no la estaba estirando era él: "¿te falta fuerza? ¿estás cansado?". A lo que la "Pulga" le contestó: "estoy todo transpirado, hacía un calor ahí adentro".



Para Messi fue la primera vez en Twitch y sentenció: "Un saludo grande para todos los seguidores de Twitch. No lo uso, pero lo sigo".