Messi se despidió entre lágrimas de Barcelona y reconoció que su llegada al PSG "es una posibilidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Quebrado, entre lágrimas, Lionel Messi se despidió este domingo en conferencia de prensa del Barcelona. Con su esposa y sus tres hijos en primera fila, el argentino enfrentó los micrófonos, agradeció a compañeros, excompañeros y funcionarios del club por sus 20 años en la institución y reconoció que su llegada al PSG "es una posibilidad".

"En estos últimos días estuve pensando, dándole vuelta a ver qué podía decir... La verdad que no me salía. Estaba bloqueado. Es muy difícil esto para mí. Hice toda mi vida acá. Estábamos convencidos con mi familia que íbamos a seguir acá", expresó.

"Hoy me toca despedirme. Fueron muchísimos años, toda mi vida acá. Llegué muy chiquito, con 13 años. Después de tantos años me voy con mi mujer y tres hijos catalanes-argentinos. No puedo estar más orgulloso", agregó.



"Teníamos todo acordado y por el tema de LaLiga no se pudo hacer a último momento. De mi parte hice todo lo posible para quedarme (...) Di todo por este club, por esta camiseta, desde el primer día que llegué hasta el último. Me voy más que conforme"", sumó.

El presidente Joan Laporta explicó la semana pasada que la única posibilidad de inscribir a Messi pasaba por aceptar el acuerdo de LaLiga con el fondo internacional CVC, dispuesto a inyectar 2.700 millones de euros en la competición y que permitía ampliar al Barça en un 15% la partida dedicada a la masa salarial de la plantilla. "Messi quería quedarse y el Barça que se quedara, pero no teníamos margen salarial", afirmó Laporta.

Messi, de 34 años, lamentó no poder despedirse del público con el Camp Nou "lleno" por culpa de la pandemia del coronavirus. De todos modos remarcó que regresará a radicarse en Barcelona: "Vamos a volver después de estar unos años afuera porque es nuestra casa. Se lo prometí a mis hijos".



Por otra parte, consultado acerca de si su destino será el PSG, respondió: "Es una posibilidad. A esta hora no tengo nada arreglado con nadie. No tengo nada cerrado, pero estamos hablando".



"Ahora tengo que buscar mi camino. Quiero seguir ganando y compitiendo", dijo.



Respecto a la foto que se tomó con los futbolistas del PSG en sus vacaciones en Ibiza (Neymar, Leandro Paredes, Ángel Di María y Marco Verratti), dijo que "fue una casualidad". El rosarino relató que se trató simplemente de un asado. "No hay nada atrás de la foto, los chicos son mis amigos".