Ni Messi ni Cristiano: se suspendieron los premios The Best

La gala de los premios The Best se iba a celebrar en Milán en septiembre de este año, pero la FIFA decidió suspenderlos por la crisis desatada por el Coronavirus. Por lo tanto, ni Leo Messi, mejor jugador de la pasada temporada para la FIFA, ni Cristiano podrán ganarlo.

El argentino no podrá revalidar el codiciado título que otorga el máximo organismo del fútbol mundial al mejor futbolista de la temporada. Y Cristiano Ronaldo tampoco podrá recibir el preciado trofeo porque se suspendió la gala y la FIFA decidió dejar el premio desierto.

Cabe recordar que la FIFA ha apalzado la gran mayorpia de los torneos que organiza. El único que sigue adelante es el Mundial de clubes de Abu Dabi que se jugará en mes de diciembre. Ya quedaron aplazados el Mundial femenino Sub 20 hasta febrero de 2021, el Mundial Sub 17 femenino hasta febrero y marzo del próximo año, así como el Mundial de fútbol sala, que también queda relegado hasta el inicio de 2021.Con ese panorma parece lógico quese haya suspendido la gala The Best. Es que con la pandemia que azota al mundo no hay motivos para festejar ni realizar fiesta alguna.

Con respecto al Balón de Oro, la revista France Football todavía no ha decidido si llevara a cabo el galardón que se entrega desde 1956 y que desde el 2010 y hasta 2015 estuvo fusionado con el premio FIFA.