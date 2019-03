Messi: crack con la pelota y el brazalete

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Qué decir a esta altura de Luis Suárez que ya no se haya dicho. Cuando otra vez sus detractores comenzaban a hablar de que Barcelona debía salir a buscarle un reemplazante, el “Pistolero” apareció cuando más lo necesitaban: con dos goles y un tercero casi de él pues provocó el tanto en contra de Varane. Y no fue en un partido más, sino en el clásico más importante del mundo, de visitante y para un 3-0 que valió el pase a una final. Crack por donde se lo mire; pero también hay que saber valorar la actitud de su amigo, capitán y símbolo del equipo: Lionel Messi. No es fácil encontrar a una superestrella dispuesta a entregar el protagonismo y el argentino pertenece a ese minúsculo grupo. Cuando a “Lucho” le hicieron el penal, ya con el partido 2-0, Messi podría haber reclamado para dispararlo, pero no; le dejó la pelota al uruguayo para que éste la picara y anotara el 3-0. Messi, como capitán crack que es, supo que ese era el partido de Luis y que él más que nadie necesitaba ser el gran protagonista de la noche. Se sacó la capa de superhéroe y se la dio a Suárez para que liquidara la serie. Esos detalles lo hacen ser el mejor del mundo.