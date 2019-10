Messi confirmó que es de Newell's y que será difícil jugar en el fútbol argentino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lionel Messi confirmó que tiene la intención de terminar su carrera deportiva en el Barcelona. El Barça es su casa y tanto él como su familia son felices en la Ciudad Condal, aunque reconoció que le hubiese gustado jugar en el fútbol argentino. Confirmó que es hincha de Newell's y dejó en claro que será difícil convencer a la familia de regresar a Argentina.

"Siempre digo que de Barcelona no me quiero ir, no tengo la idea de moverme. Tengo el sueño de poder jugar en Newell's en el fútbol argentino, pero no sé si realmente se va a dar, porque tengo una familia que está por delante de mi deseo", reconoció "La Pulga" en entrevista concedida a TyC Sports.

"Me hubiese gustado jugar en el fútbol argentino en general. Iba a la cancha siempre con mi viejo, a la platea, a la popular, era impresionante. Además, jugar un clásico de esos (Newell's-Central) debe ser terrible. Es más o menos lo mismo, pero la gente lo vive diferente, a nivel deportivo, de partido, es lo mismo, pero la gente en la Argentina está más loca por ese tema, no ganar el clásico significa muchísimo. Acá querés ganar pero si perdés no pasa nada, allá no podés salir de tu casa si perdés un clásico", analizó el talentoso futbolista del FC Barcelona.

Messi no ocultó lo difícil que será cumplir su sueño de jugar en Newell's. "Es una realidad, lo soñé desde chiquito, pero tengo una familia, tengo tres hijos, vivo en un lugar que me dio todo y donde estoy tranquilo y puedo darles un futuro espectacular a mis hijos. Pensamos mucho más en eso que en mi deseo de jugar en el fútbol argentino. Intentaré convencer a la familia, porque hoy hay que convencer a los hijos también, Tiago ya es grande, tiene sus amigos y cuando le tiro en joda que vamos para algún lado no le gusta nada, cuando estamos un mes en Argentina ya quiere volver con sus amigos, y todo cada vez es más difícil".

Por otro lado, desmintió que fuera seguidor de otros clubes argentinos que no fuera Newell's, su club de Rosario. "Hubo una época que decían que era de River. Creo que fue por cómo festejé el final del Mundialito, que yo medio que no lo festejé al gol, empezaron a decir que era de River", dijo Messi en TyC Sports. "También de Independiente, yo andaba con camisetas que me gustaban, era la blanca con los diablitos esas que era muy linda. Obviamente fui siempre de Newell's y sigo siéndolo", añadió.