Messi: "No vamos como candidatos, pero la vamos a pelear"

En medio de la preparación de la selección argentina para el Mundial Rusia 2018, Lionel Messi habló sobre la esperanza que le genera esta nueva oportunidad de consagrarse campeón. "No puedo decir lo que sería si llegamos a salir campeones, me quedo corto con lo que piense si Dios nos da este mundial. Nosotros vamos con la ilusión. Estamos bien y trabajando mucho, pero con tranquilidad. La gente tiene que saber que no vamos como candidatos, pero tenemos un grupo de jugadores muy buenos y la vamos a pelear", destacó el capitán del seleccionado nacional en una entrevista al programa Pasión por el Fútbol, en Canal 13.



"¿Si podemos ganar el Mundial? Creo que sí, yo le tengo mucha fe a este grupo. Tenemos jugadores con capacidad y experiencia, pero hay que ir con tranquilidad. No podemos tirar el mensaje de que somos los mejores, porque no es así. En este momento hay unas cuantas selecciones que están mejor que nosotros. Hay que ser realistas. Pero nosotros tenemos que ir en busca del sueño sea cual sea el rival. La vamos a pelear, porque tenemos jugadores como para ilusionarnos. Pero hay que ir partido a partido", destacó Messi.

"Todo lo que me pueda imaginar, me va a quedar corto, si Dios nos da este Mundial" , dice #MessiEnPasion ¿Cómo festejaría en caso de ganar Rusia 2018? Y para el final, una promesa muy especial de @PolloVignolo. #lovieneltrece @pasioneltrece pic.twitter.com/dBGDAhvYTD — eltrece (@eltreceoficial) 28 de mayo de 2018

El capitán de la selección amplió su análisis: "Sería bueno empezar ganando por la tranquilidad que te daría para afrontar los otros dos partidos, porque no nos tocó un grupo fácil. En la última Eurocopa se vio que Islandia le compite a cualquiera. Es una selección que se encierra bien atrás, no te da espacios. En la Eurocopa sorprendió a todos los rivales, terminó primera en su grupo, y se vio que es difícil entrarle. Habrá que tener paciencia".



"Croacia tiene un mediocampo que juega muy bien, es un poco como España en cuanto a la tenencia de la pelota por la calidad de los jugadores que tiene en la mitad de la cancha, y está Nigeria, que siempre nos costó. Es un grupo en el que nosotros tenemos que pensar que vamos a ser primeros, pero no va a ser fácil", agregó el astro de Barcelona.

las frases El punto de vista de un crack

La salida de Sergio Romero de la lista: "Es un bajón por cómo se dio, porque no es lindo quedarse fuera del Mundial. Él decía que podía llegar que en dos o tres semanas podía volver, pero no era una decisión fácil para el técnico. Fue algo complicado, no me hubiera gustado estar en el lugar de Sampaoli por lo que significa Chiquito (Romero) para el grupo, para la selección".



Jorge Sampaoli: "Es una persona que sabe mucho de fútbol, que lee bien los partidos, tiene una idea muy clara, y ahora tiene tiempo de trabajar, que es algo que en este año no tuvimos. Creo que no es malo que el técnico hable con los jugadores, que pida opiniones o que se debata un tema. Por ahí los jugadores ven cosas en la cancha que el técnico no ve, o a lo mejor pasa al revés también. Si suma, no está mal que se hable y se haga lo que sea para que el grupo se sienta cómodo, y tenga una idea clara, y vaya a muerte con eso".



Javier Mascherano: "Lo vi muy bien todo el tiempo entrenando acá en el predio. Yo lo veo con la ilusión de siempre, las misma ganas de entrenar, de dar al máximo en cada práctica, corriendo en cada pelota, trabando siempre en cada pelota, como lo vive él dentro de la cancha cada vez que juega".



Los jugadores locales: "(Maximiliano) Meza me sorprendió mucho contra España, fue el mejor. En el primer tiempo se hizo cargo, pidió la pelota, tuvo desequilibrio... (Cristian) Pavón también, la velocidad que tiene, la manera que tiene de picar todo el tiempo al espacio, con inteligencia, es una buena alternativa tener un jugador como él, que está acostumbrado a jugar abierto, y es rápido. Con Armani no nos cruzamos mucho todavía. Lo vi atajar, pero no entrenamos mucho juntos, hicimos algo reducido y nada más".



Gonzalo Higuaín: "Pipa está bien. El nacimiento de la hija lo vivió de una manera muy especial por lo que cuenta, se lo ve muy relajado, muy consciente de lo que se viene. ¿Una revancha? Él dijo una gran verdad. Esto es una oportunidad más que una revancha, es volver a intentarlo, a querer salir a jugar, a estar otra vez con la selección, a tratar de ser campeones, y lo bancamos como siempre dentro de este grupo que tuvo demasiadas críticas por lo que fue. Si bien no pudimos ser campeones, tuvimos competiciones muy buenas".

Los candidatos del Mundial: "Hay varios en este momento. Brasil es uno. España, Alemania, son las que mejor están ahora."



Jugar un Mundial: "Es un reto muy grande para mí, en lo personal, para el grupo, para el país que lo sueña como lo soñamos nosotros. Es una linda responsabilidad representar a todo el país en un Mundial. Yo cambiaría algún título de Barcelona por uno con la selección. Si bien quiero volver a ganar todo con el club, quiero uno con la selección y sé que va a ser espacial por lo que significaría, ser campeón del mundo con Argentina sería diferente a todo, sería algo único".



El futuro y Newell's: "Cada vez tengo más claro que, en Europa, Barcelona va a ser mi único lugar. Después veré si tengo las ganas de jugar alguna vez en el fútbol argentino, no sé si se va a dar. Acá lo haría solamente en Newell's. Yo iba a la cancha cuando tenía 12 o 13 años, con mi viejo, mis hermanos. Soñaba con jugar ahí, pero después por circunstancias de la vida me fui a otro lado. Me quedó la espinita de jugar en el Coloso. Me gustaría vivir eso aunque sea seis meses, algunos partidos, pero uno nunca sabe."



Diego Maradona: "Me pone contento que hable bien de mí, de nosotros. Sabemos todo ´lo que él significa, y que nos apoye fundamental, porque lo que él dice la gente lo escucha, y que él esté con este grupo es bueno. Nosotros tuvimos con Diego una linda época en la selección, que si bien terminó como terminó, fue muy lindo lo que compartimos, fue algo espectacular. A él se lo veía feliz de estar en la selección, en el día a día, en los partidos."