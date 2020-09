Messi-Bartomeu: la reunión que abrirá el fuego cruzado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Messi, padre y representante de Lionel, se reunirá este miércoles con el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, a los efectos de buscar el acuerdo para la salida. No será una reunión sencilla, porque el dirigente no retrocederá ni un paso y el futbolista ya no quiere volver a jugar en el blaugrana.

Bartomeu, que pretende hablar de una posible renovación, tiene claro que el contrato avala al Barça hasta 2021 y que el crack solo puede irse si paga los 700 millones de euros de la cláusula. Por el otro, los Messi interpretan que el contrato ya no es vigente y están habilitados para moverse con aquellas instituciones que estén interesadas y la FIFA para lograr un tránsfer provisional e irse.

Si el acuerdo no aparece, porque Barcelona no quiere asumir que Messi ya no jugará más en sus filas, la Justicia será la que determine quién tiene la razón. Igualmente, Messi podrá continuar con su carrera ya que para la FIFA prima el derecho laboral del futbolista y por eso podría pedir el CTI, el Certificado de Transferencia Provisoria.

En este caso, el club que decida sumar al argentino deberá hacerse cargo de los gastos en caso de que la Justicia establezca un resarcimiento.

Lo que está claro que este encuentro será el principio de una disputa que empañará el vínculo que supieron tener el club y el futbolista a lo largo de 20 años.