Sin Messi, Argentina superó a Italia en un emotivo partido

En Manchester, Argentina derrotó 2-0 a Italia con goles de Ever Banega y Manuel Lanzini en el primer amistoso de la gira europea. El martes se medirá ante España en el nuevo estadio de Atlético de Madrid.

No hay mal que por bien no venga. Luego de la baja de Lionel Messi por una molestia en su aductor, el desafío del equipo de Jorge Sampaoli era jugar sin su as de espadas y ante un conjunto de jerarquía como lo es Italia.

En el primer tiempo, Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso intentaron reemplazar la función de la Pulga. Argentina fue de menor a mayor y era superior a los italianos, que no dañaron la defensa albiceleste. La chance más clara fue un remate de "Pipita" Higuaín, luego de un gran pase de Ángel Di María, pero su compañero de Juventus, Gianluigi Buffon, evitó la caída de su valla. El arquero también reaccionó muy bien ante un cabezazo de Nicolás Otamendi y un tiro del lateral izquierdo Nicolás Tagliafico.

En el complemento, Argentina perdió el orden y el arquero Wilfredo Caballero, poco a poco, se erigió como la figura. Jorge Sampaoli decidió reemplazar a Di María por Diego Perotti a los 19 minutos. Además, el entrenador había decidido que Ever Banega sustituya a Leandro Paredes. Este sería un cambio clave porque, tras una gran combinación con Lo Celso, marcó el 1-0 a los 30 minutos. Después, a los 41, con otra gran definición de Manuel Lanzini, el equipo de Sampaoli selló el 2-0.



Homenaje a Astori y Houseman.

El amistoso entre Argentina e Italia sería escenario para los homenajes a dos personas, una de cada país. En primer lugar al increíble fallecimiento de Davide Astori a sus 31 años y en segundo al exfutbolista argentino René Houseman.

En motivo de ambos se realizó un minuto de silencio previo al encuentro que pone los pelos de punta. El Etihad del Manchester City quedó en silencio para homenajear a ambos.

Por otra parte, los jugadores de Italia entraron a la cancha con una camiseta azul con el número 13 que usaba Astori en la espalda y durante el partido la camiseta blanca tenía la inscripción "Davide siempre con nosotros" debajo del escudo.