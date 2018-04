La Mesa Ejecutiva no suspenderá el complemento de la etapa

La Mesa Ejecutiva no suspenderá el complemento de la penúltima fecha del Torneo Apertura y los únicos que podrán determinar si los escenarios están en condiciones de permitir la competencia son los árbitros.



De acuerdo con lo que explicó a Ovación Jorge Casales, presidente de la Mesa, en principio se procura que la actividad no se postergue, debido a que el calendario está sumamente acotado y hay competencia entre semana por la Copa Libertadores.



Justamente, el gran problema se suscita con Peñarol, que debe medirse ante Progreso en el Parque Nasazzi, una de las canchas que se ha visto más afectada por la incesante lluvia que cayó sobre Montevideo.



La participación de los carboneros el miércoles por Copa Libertadores genera un problema mayúsculo para colocar el partido, si es que se llega a tener que suspender el cotejo, razón por la cual la Mesa no hará uso de la potestad que tiene para suspender el partido hasta dos horas antes de su realización.



Con la esperanza de que todo mejore, se optará por transitar el mismo camino que se recorrió el pasado sábado, cuando no se aplazaron los partidos que dieron comienzo a la fecha 14.



El otro escenario que también está mostrando algunas complicaciones, producto de la cantidad de agua que ha caído, es el estadio Olímpico, donde Rampla recibirá a Torque.



Las imágenes del estado de la cancha del Parque Nasazzi fueron subidas a las redes sociales por los periodistas Rodolfo Larrea y Carlos Badakian.

