Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace ya varias semanas, Progreso la anunció a la Mesa Ejecutiva su idea de recibir a Nacional y Peñarol en el Estadio Luis Köster de la ciudad de Mercedes, en Soriano, teniendo en cuenta que el estadio Paladino no está habilitado reglamentariamente para llevar a los equipos más populares de Uruguay.

Los "Gauchos del Pantanoso", de gran campaña (están cuartos en la Tabla Anual, en zona de Copa Libertadores) enfrentarán a Nacional por la fecha 11 del Torneo Clausura, y recibirán a Peñarol por la jornada 14 del último torneo corto de la temporada.

Decisiones de peso: la incidencia de Álvaro Gutiérrez en Nacional By Juan Pablo Romero MIRA TAMBIÉN Decisiones de peso: la incidencia de Álvaro Gutiérrez en Nacional

Los presididos por Fabián Canobbio se reunieron con la Mesa Ejecutiva y le presentaron una serie de documentaciones, para que la Comisión de Seguridad y la Comisión de Fields de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) viajaran hasta Soriano a realizar la inspección del escenario. Algo que nunca sucedió.

La negativa de la Mesa Ejecutiva

"Analizada la situación reglamentaria que refiere la solicitud formulada por vuestra institución con el interés de que se fijara el Estadio Luis Koster de la ciudad de Mercedes para la disputa del partido correspondiente a la 11ª fecha del Torneo Clausura entre Progreso y Nacional, corresponde informar a usted que resulta imposible por razones reglamentarias acceder a dicha petición", comienza señalando la carta con la respuesta de la Mesa Ejecutiva, que es la encargada de confirmar cada una de las fechas del fútbol uruguayo y que está integrada por Juan Ceretta, Gastón Inda, Jorge Campomar, Emilio Fernández y Aldo Gioia.

La carta prosigue: "Esto obedece a que la fijación de escenarios para la disputa de partidos contra Nacional y Peñarol, cuando los escenarios de uso exclusivos denunciados oportunamente por el club locatario, no cumplen los requisitos del art. 3.1 literal a) del reglamento general; se encuentra restringida al elenco de escenarios que la Mesa Ejecutiva está habilitada a utilizar. Los mismos se resumen a los designados como escenarios de uso exclusivo por el resto de los clubes de liga, así como a otros escenarios de carácter neutral que han sido autorizados con anterioridad al inicio del Campeonato"

Por último, se establece: "Por último, y en referencia a la utilización de dicho estadio por el club Boston River, responde a la sustitución del Complejo Rentistas por el Campeones Olímpicos en carácter de cancha de uso exclusivo, es decir para la disputa de todos los partidos que el club tenga de allí en adelante. Por lo tanto, razones reglamentarias y de equidad deportiva nos impiden acceder a vuestra petición

Así se jugará la octava fecha del Torneo Clausura By Lucas Perini MIRA TAMBIÉN Así se jugará la octava fecha del Torneo Clausura

En otras palabras, Progreso planteó a principio de temporada como uso exclusivo el estadio Paladino. Para enfrentar a los grandes, como su escenario no cumple con los requisitos reglamentarios, podría fijar alguno de los estadios de los otros clubes de Primera (que cumplan con los requisitos como para recibir a Nacional y Peñarol) o estadios neutrales que sean fijados antes del inicio de temporada, como el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado o el Estadio Atilio Paiva Olivera de Rivera.

El Estadio Luis köster no cumple con ninguno de los requisitos anteriores, según lo que dice la Mesa Ejecutiva.

Progreso, muy molesto con la situación, analiza no presentar al equipo contra los tricolores

Progreso está muy molesto con la resolución de la Mesa Ejecutiva y en la mañana de este martes su presidente, Fabián Canobbio, lo dejó de manifiesto públicamente.

“En este fútbol tramposo y podrido es difícil querer hacer algo bueno. Yo tengo pensando no jugar el partido. Lo tengo pensado. De mi parte asumiría no presentarnos al partido. Una opción es fijar una cancha y otra no presentarnos. Es más, si me apurás, no juego el partido y asumo todos los riesgos de sanciones, pero falta de respeto de este tipo no soporto más", dijo el presidente de la "Gauchos" en el programa Tirando Paredes (1010 AM).

El titular afirmó con dureza: "Me siento pintado, ninguneado y los de la Mesa (Ejecutiva) demostraron que operan para ciertos equipos. Gioia me dijo que me iba a bochar la cancha y está claro que se manejaron de manera muy desprolija. Es imposible como presidente no enojarme. Siento que no existo y que con esta gente poca cosa podés hacer en el fútbol. Nacional utilizó sus armas, tiene el poder y lo quiere utilizar como se le antoje. Me lo contó un amigo que escuchó a dirigentes de Nacional decir que a Mercedes no iban a ir".

Más tarde, Canobbio agregó en el programa Último Al Arco (Sport 890) que "en este momento no pienso fijar ningún campo, sólo pienso en no jugar el partido con Nacional. Se que voy a asumir una consecuencia fuerte, pero no me preocupa en lo más mínimo". La consecuencia podría ser la pérdida de puntos y multa económica, según lo establece el reglamento.

Fabián Canobbio "Sentí que me tomaron el pelo, me faltaron el respeto a mí y a la gente de Soriano"

"Creo que voy a recibir el apoyo del cuerpo técnico y del plantel porque me conocen y saben el tipo de persona que soy. Quiero aportar para que esto cambie para bien y que la gente del fútbol se preocupe para mejorar el fútbol. Sentí que me tomaron el pelo, me faltaron el respeto a mí y a la gente de Soriano", concluyó molesto Canobbio.

En la noche de este martes se reunirá la Comisión Directiva de Progreso y analizarán la situación con todos los elementos sobre la mesa. Si efectivamente no se presentan al partido y asumen las sanciones correspondientes, si lo trasladan a otro estadio del interior o si hacen el intento por recibir a los grandes en el Paladino sin público visitante, en algo en lo que la Mesa Ejecutiva tampoco accedería.