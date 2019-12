La Mesa Ejecutiva no cambia: el equipo que no se presente perderá los puntos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La movida política que quieren realizar varios equipos, en defensa de la determinación de Cerro Largo de no presentarse a jugar el encuentro ante Peñarol para cerrar el Torneo Clausura, no encontrará eco en la Mesa Ejecutiva para que se traslade la fecha 15 para este viernes.

De acuerdo con la información que pudo recoger Ovación de fuentes de la AUF, bajo ningún concepto se optará por el mal mayor, que es el de afectar la definición del Campeonato Uruguayo. Por esa razón se armó un calendario que contemplara la posibilidad de que se lleguen a registrar cinco finales (Clausura, Anual, semifinal y dos finales).

La postura que asuma un club, después de que la AUF consiguió superar la instancia de paro de los árbitros y que retorne la actividad para poder entregar la Copa de campeón no se verá modificada bajo ningún concepto.

En consecuencia, si Cerro Largo y alguna otra institución resuelven no jugar su último partido perderán los puntos. El antecedente de Defensor Sporting en 2005, cuando se no se presentó a jugar la final con Nacional, defiende la postura de que no se originó ningún cisma, simplemente un club desistió de jugar.