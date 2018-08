Un mes para ver qué pasa en el lateral

Nada está definitivamente cerrado. El día a día puede cambiar el panorama. El lateral derecho sigue siendo toda una incertidumbre para Peñarol.

La salida de Guillermo Varela parecía un hecho. Antes del Campeonato del Mundo, su representante le manifestó al club que el jugador continuaría su carrera en el exterior después de Rusia. Sin embargo, hasta el momento, a la institución por lo menos no le llegaron ofertas concretas.

El jugador, además, decidió integrarse con normalidad a los trabajos hace una semana junto al “Cebolla” Rodríguez y tras las vacaciones de ambos por su participación en la Copa del Mundo con la Celeste.

Según pudo saber Ovación, Varela está muy tranquilo. “Si no aparece algo que rompa los ojos, prefiere quedarse y esperar a fin de año. Está muy cómodo acá”, dijeron.

En ese caso, su permanencia sería prácticamente un alta para Diego López que desde su llegada imaginó un equipo sin él.

Hernán Petryk, en tanto, todavía tiene chances de salir al exterior. El fernandino viene de un buen semestre en lo personal en Chacarita Juniors y dos equipos de la vecina orilla lo tienen hoy en carpeta.

Por ese motivo, Peñarol cuenta actualmente con solo dos laterales seguros para lo que queda del año. Giovanni González y el juvenil Ezequiel Busquets. Mathías Corujo sigue en recuperación y recién estará para el 2019.

En el caso del exjugador de River, vale aclarar que si bien en Primera División se destacó como volante ofensivo, hizo gran parte de las Divisiones Formativas como lateral. Es un puesto que conoce bien.

Hasta el 31 de agosto, cuando cierre el período de pases en el Viejo Continente, la permanencia de Varela será una incógnita. Y Petryk también se puede ir...

Si entra Petryk deberá cumplir sanción.

Sorprendió cuando se dio a conocer la lista de 30 futbolistas para la Copa y no apareció el nombre de Petryk y sí el de Varela. El lateral fernandino podrá ser inscripto en la siguiente fase si Peñarol consigue la clasificación, pero se perderá el primer partido ya que arrastra una suspensión de un encuentro. Al no estar anotado en esta nómina, ayer no pudo saldar esa sanción en el choque contra Paranaense. Este fue otro de los motivos por el que se analizó contratar un lateral derecho en el período de pases. Se manejó el nombre de Matías Aguirregaray, pero fue imposible desde lo económico. Guillermo Cotugno, hoy en Nacional, estuvo en carpeta. A eso hay que sumarle la novela de Claudio Herrera. Hoy el mercado parece estar cerrado.