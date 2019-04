A un mes del inicio, todo lo que tenés que saber de Polonia 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se viene. Falta nada más que un mes para el inicio de la Copa Mundial Sub 20 de Polonia. Será la edición número 22 del torneo y Uruguay irá en busca de un título que más de una vez estuvo cerca de conquistar.

La Celeste consiguió el subcampeonato en Malasia 1997 y en Turquía 2013, alcanzó el tercer lugar en Japón 1979 y quedó en el cuarto lugar en Túnez 1977, Nigeria 1999 y Corea del Sur 2017.

El torneo, que es el primer certamen de la FIFA que organizará Polonia, se celebrará entre el 23 de mayo y el 15 de junio.

Un total de 24 selecciones, incluida Polonia en calidad de anfitriona, competirán por el título. Los 52 partidos del torneo se jugarán en las seis ciudades anfitrionas, a saber: Bielsko-Biala, Bydgoszcz, Gdynia, Lodz, Lublin y Tychy. El partido inaugural y la final tendrán lugar en Lodz.

A continuación todo lo que tenés que saber del Mundial que en poco menos de 30 días pintará de Celeste las ilusiones de los futboleros uruguayos.

Los escenarios Seis ciudades anfitrionas

Estadios:

Lublin Stadium, Lodz Stadium, Gdynia Stadium, Bielsko-Biala Stadium, Bydgoszcz Stadium, Tychy Stadium.

Los clasificados Estos son los 24 combinados

África

La Copa Africana de Naciones Sub 20 de la AFC se disputó en Níger del 2 al 17 de febrero de 2019. Los cuatro equipos que clasificaron fueron Senegal, Nigeria, Sudáfrica y Malí.



Asia

El Campeonato Sub 19 de la AFC se disputó en Indonesia del 18 de octubre al 4 de noviembre de 2018. Japón, la República de Corea, Qatar y Arabia Saudí reservaron allí sus billetes para la cita mundial.



Europa

El Campeonato Sub 19 de la UEFA se disputó en Finlandia del 16 al 29 de julio de 2018. Ucrania, Francia, Italia, Noruega y Portugal lograron sus boletos para el Mundial. La selección polaca participa en calidad de anfitriona.



Centro América y Caribe



El Campeonato Sub 20 de la Concacaf se disputó en Estados Unidos del 1 al 21 de noviembre de 2018. Los anfitriones, México, Honduras y Panamá lograron su plaza para Polonia.



Oceanía



El Campeonato Sub 19 de la OFC se celebró en Tahití del 5 al 18 de agosto de 2018. Nueva Zelanda y Tahití aseguraron ahí su presencia en la cita mundial.



Sudamérica

El Campeonato Sudamericano Sub 20 se jugó en Chile del 17 de enero al 10 de febrero de 2019. Argentina, Ecuador, Uruguay y Colombia se quedaron con los primeros cuatro lugares.

⌛️ Tic, tac…



¡Ya solo falta un mes para la #U20WC!



¿Quién será la 💫 que nos deslumbre en Polonia 🏆🇵🇱?

🤩 pic.twitter.com/4dpkK9IglX — FIFA.com en español (@fifacom_es) 23 de abril de 2019

los grupos y los partidos Uruguay está en el C

Grupo A

Polonia

Colombia

Tahití

Senegal



Partidos

​23 de mayo Tahití - Senegal Arena Lublin, Lublin

23 de mayo Polonia - Colombia Estadio Widzew Łódź, Łódź



26 de mayo Senegal - Colombia Arena Lublin, Lublin

26 de mayo Polonia - Tahití Estadio Widzew Łódź, Łódź



29 de mayo Senegal - Polonia Estadio Widzew Łódź, Łódź

29 de mayo Colombia - Tahití Arena Lublin, Lublin

Grupo B

México

Italia

Japón

Ecuador



Partidos

​23 de mayo México - Italia Stadion GOSiR, Gdynia

23 de mayo Japón - Ecuador Estadio Zdzisław Krzyszkowiak, Bydgoszcz



26 de mayo México- Japón Stadion GOSiR, Gdynia

26 de mayo Ecuador - Italia Estadio Zdzisław Krzyszkowiak, Bydgoszcz



29 de mayo Ecuador - México Stadion GOSiR, Gdynia

29 de mayo Italia - Japón Estadio Zdzisław Krzyszkowiak, Bydgoszcz

​Grupo C

Honduras

Nueva Zelanda

Uruguay

Noruega



Partidos

24 de mayo Honduras - Nueva Zelanda Arena Lublin, Lublin

24 de mayo Uruguay - Noruega Estadio Widzew Łódź, Łódź



27 de mayo Honduras - Uruguay Arena Lublin, Lublin

27 de mayo Noruega - Nueva Zelanda Estadio Widzew Łódź, Łódź



30 de mayo Noruega - Honduras Arena Lublin, Lublin

30 de mayo Nueva Zelanda - Uruguay Estadio Widzew Łódź, Łódź

Grupo D

Catar

Nigeria

Ucrania

EEUU



Partidos

24 de mayo Catar - Nigeria Estadio Municipal de Tychy, Tychy

24 de mayo Ucrania - EEUU Estadio Municipal de Bielsko-Biała, Bielsko-Biała



27 de mayo Catar - Ucrania Estadio Municipal de Tychy, Tychy

27 de mayo EEUU - Nigeria Estadio Municipal de Bielsko-Biała, Bielsko-Biała



30 de mayo EEUU - Catar Estadio Municipal de Tychy, Tychy

30 de mayo Nigeria - Ucrania Estadio Municipal de Bielsko-Biała, Bielsko-Biała

Grupo E

Panamá

Malí

Francia

Arabia Saudita



Partidos

25 de mayo Panamá - Malí Estadio Zdzisław Krzyszkowiak, Bydgoszcz

25 de mayo Francia - Arabia Saudita Stadion GOSiR, Gdynia



28 de mayo Panamá - Francia Estadio Zdzisław Krzyszkowiak, Bydgoszcz

28 de mayo Arabia Saudita - Malí Estadio Zdzisław Krzyszkowiak, Bydgoszcz



31 de mayo Arabia Saudita - Panamá Estadio Zdzisław Krzyszkowiak, Bydgoszcz

31 de mayo Malí - Francia Stadion GOSiR, Gdynia

Grupo F

Portugal

Corea del Sur

Argentina

Sudáfrica



Partidos

25 de mayo Portugal - Corea del Sur Estadio Municipal de Bielsko-Biała, Bielsko-Biała

25 de mayo Argentina - Sudáfrica Estadio Municipal de Tychy, Tychy



28 de mayo Portugal - Argentina Estadio Municipal de Bielsko-Biała, Bielsko-Biała

28 de mayo Sudáfrica - Corea del Sur Estadio Municipal de Tychy, Tychy



31 de mayo Sudáfrica - Portugal Estadio Municipal de Bielsko-Biała, Bielsko-Biała

31 de mayo Corea del Sur - Argentina Estadio Municipal de Tychy, Tychy

Así sigue Los cruces para octavos de final

Los emparejamientos de los octavos de final, partidos que se disputarán entre el 2 y 4 de junio, se definirán de la siguiente manera:



Partido 1: 2.° del grupo A vs 2.° del grupo C

Partido 2: 1.° del grupo D vs 3.° del grupo B/E/F

Partido 3: 1.° del grupo B vs 3.° del grupo A/C/D

Partido 4: 1.° del grupo F vs 2.° del grupo E

Partido 5: 1.° del grupo C vs 3.° del grupo A/B/F

Partido 6: 1.° del grupo E vs 2.° del grupo D

Partido 7: 1.° del grupo A vs 3.° del grupo C/D/E

Partido 8: 2.° del grupo B vs 2.° del grupo F

los árbitros

El Mundial contará con el VAR. La Comisión de Árbitros de la FIFA eligió a 27 árbitros y 42 asistentes que dirigirán los encuentros. Para el torneo, también se designaron 21 árbitros asistentes de vídeo.

Por Uruguay irán Leodán González, Richard Trinidad y Martín Soppi.