Más que merecido: Riquelme tendrá su partido de despedida el 12 de diciembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Riquelme confirmó que los equipos de su partido de despedida, que se disputará coincidiendo con el 'Día del Hincha de Boca', los formarán por un lado jugadores de la plantilla 'Xeneize' con la que ganó la Copa Libertadores de 2000 y por el otro los que integraron el plantel campeón de la misma competición en 2007, la última que ganó el Boca hasta el momento.

"Yo solamente quería jugar en Primera y tener que encontrarme con esta situación de poder hacerme un partido después de haberme retirado hace mucho tiempo es maravillosa y tengo que agradecer el cariño que me dan", dijo el también exjugador del Villarreal y del Barcelona.

Han pasado cinco años de su retirada, pero Riquelme indicó que trató de alargar "lo que más" pudo su partido de despedida para que su hijo pequeño, Martín, "pueda disfrutar".

La celebración del encuentro supone la confirmación de un momento que demandaba desde hace largo tiempo la afición boquense, por lo que se espera una alta afluencia a La Bombonera, en Buenos Aires.

"Yo soy Riquelme gracias a este club (...). Los hinchas de Boca están locos, no sé por qué les he caído tan bien, pero no tengo dudas de que ese día va a ser muy lindo", afirmó, para luego añadir que debe prepararse físicamente porque a día de hoy no sabe si está "preparado" para volver a la cancha.

Preguntado por el cariño que le profesan los aficionados, muchos de los cuales lo ponen por encima de Diego Armando Maradona como el mejor jugador de la historia del club, Riquelme bromeó.

"Para mí significa mucho que han hecho una encuesta y siempre las gano, van a hacer cien más y las voy a seguir ganando. Algún día me van a hacer perder, pero no va a ser verdadera. Eso lo sé", aseveró.

'El último diez', como se le conoce, solo confirmó la presencia del entrenador que le hizo debutar en el Boca Juniors, Carlos Bianchi.

Aunque no dijo más que ese nombre, de su declaración de que un equipo lo formarán excompañeros suyos de 2000 y el otro los de 2007 se infiere quién puede estar presente en el homenaje.

En 2000, año en que Boca ganó la Libertadores y después la Copa Intercontinental al Real Madrid, algunos de los futbolistas que vestían la camiseta azul y oro eran Rodolfo Arruabarrena, Cristian Traverso, Óscar Córdoba, Hugo Ibarra, los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto y Christian Giménez.

En 2007, estaban Mauricio Caranta, Daniel Díaz, Claudio Morel Rodríguez, Pablo Ledesma, Éver Banega, Neri Cardozo y Rodrigo Palacio, entre otros.

Futbolistas como Martín Palermo, Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra formaron parte de las dos escuadras.

Riquelme afirmó que jugadores con quienes ha compartido vestuario en otros clubes e incluso futbolistas que nunca han sido compañeros suyos le han "preguntado para estar", pero que por la característica del homenaje prefirió que fuesen "todo futbolistas" con quienes estuvo en Boca.

La carrera de Riquelme comenzó en 1996 al debutar en el Boca, en el que disputó 14 temporadas en cuatro etapas, y finalizó en el Argentinos Juniors en 2014.

En 2002 cruzó el Atlántico para jugar en el Barcelona, en el que no se asentó y fue cedido y luego traspasado al Villarreal.

Con el 'submarino amarillo' dejó su mayor huella en Europa durante cuatro temporadas, al alcanzar en 2006 las únicas semifinales de la Liga de Campeones de la historia del club valenciano.